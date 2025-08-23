به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین روز شنبه در مراسم افتتاح اولین مرکز نوآوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیای شمال غرب کشور در تبریز بر ضرورت توسعه این علوم در حوزه کاربرد در کشور، تاکید کرد.

وی اظهار کرد: برای پر کردن این شکاف بین فناوری هوش مصنوعی و کاربرد آن، معاونت علمی از شرکت‌های دانش بنیان در این عرصه حمایت می‌کند و در این راستا فراخوان‌های متعددی منتشر کرده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از این فراخوان‌ها در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: این فراخوان به منظور حضور شرکت‌های فناور و دانش بنیان در این عرصه و با هدف ارتقای فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع کشور منتشر شده است.

افشین ادامه داد: این فراخوان به دنبال شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند است تا با ایجاد هم‌افزایی بین فعالان زیست بوم نوآوری و ارکان صنعت و معدن، مسیر توسعه فناوری را هموار کند.

وی با تاکید بر نقش تسهیل‌گری مراکز نوآوری در این زمینه، یادآور شد: وظیفه این مراکز، فراهم کردن محیطی مناسب برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان است تا با همکاری جمعی، ظرفیت‌های موجود در استان‌ها شناسایی و بهره‌برداری شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های متمرکز هوش مصنوعی تاکید کرد و گفت: به علت هزینه بالای ایجاد این زیرساخت‌ها، پراکندگی آنها صرفه اقتصادی ندارد.

افشین، افزود: ستاد هوش مصنوعی وظیفه تقسیم‌بندی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را بر عهده دارد و این معاونت با ارائه ساز و کار مناسب از پروژه‌های هوش مصنوعی در استان‌ها حمایت مالی می‌کند.

وی یادآور شد: معاونت علمی به هر میزان که یک استان اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساخت‌ها تخصیص دهد به همان میزان این معاونت نیز به آن اعتبار می‌دهد.