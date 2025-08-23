به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی با اشاره به اهمیت هفته دولت در معرفی دستاوردهای بخش کشاورزی، اظهار کرد: بخش کشاورزی نقش کلیدی در اقتصاد و اشتغال استان ایفا میکند و آنچه در هفته دولت افتتاح میشود، تنها بخشی از فعالیتهای این مجموعه است.
وی با بیان اینکه در هفته دولت ۳۳ طرح کشاورزی با اعتباری بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد، افزود: این طرحها ۱۰۹ شغل مستقیم و ۲۶۸ شغل غیرمستقیم ایجاد کرده و معیشت ۱۴۳۰ خانوار را تحتتأثیر قرار میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به اجرای پروژههای مختلف در زیربخشهای مختلف کشاورزی اشاره کرد و گفت: بهعنوانمثال در حوزه آبوخاک پروژههایی شامل بهسازی کانالهای آبرسانی، نوسازی بندهای انحرافی، احیای شبکههای آبیاری و توسعه سامانههای نوین آبیاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
