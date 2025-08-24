  1. استانها
  2. قم
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

شهر اخت الرضا(ع) غرق در عزای شهادت امام رئوف شد

شهر اخت الرضا(ع) غرق در عزای شهادت امام رئوف شد

قم- همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، شهر مقدس قم و بارگاه کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه(س) مملو از جمعیت عزاداران و زائرانی شد که برای عرض تسلیت گردهم آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز ماه صفر و همزمان با سالروز شهادت هشتمین امام شیعیان، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، فضای شهر قم رنگ و بوی عزا و ماتم به خود گرفت و خیابان‌ها و میادین منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه (س) شاهد حضور گسترده دسته‌های عزاداری و هیأت‌های مذهبی بود.

از ساعات ابتدایی صبح یکشنبه دسته‌های عزاداری از مناطق مختلف قم حرکت خود را به سمت میدان آستانه و سپس حرم مطهر آغاز کردند و با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، یاد و مصیبت جانسوز شهادت هشتمین امام شیعیان را گرامی داشتند.

دسته خادمان حرم مطهر حضرت معصومه (س) نیز همچون سال‌های گذشته از مسجد امام حسن عسکری (ع) حرکت کرده و با ورود به حرم مطهر، در آئینی نمادین مصیبت شهادت امام رضا (ع) را به خواهر گرامی ایشان تسلیت گفتند.

همچنین همزمان با این مراسم، بیوت مراجع عظام تقلید، علما و دفتر مقام معظم رهبری در قم نیز مجالس عزاداری و سوگواری برپا بود که با حضور اقشار مختلف مردم، طلاب و روحانیون همراه شد.

در اطراف حرم مطهر و خیابان‌های اصلی شهر قم نیز موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی برپا شد و از عزاداران با چای و نذورات پذیرایی صورت گرفت.

بسیاری از عاشقان اهل‌بیت (ع) از استان‌های مختلف کشور خود را به بارگاه کریمه اهل‌بیت رساندند و در عزای امام رئوف به سوگ نشستند.

دسته عزای خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیز صبح روز شهادت آن حضرت با حرکت از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم بانوی کرامت در غم شهادت غریب طوس سوگواری کردند.

حضور زائران خارجی به‌ویژه از کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان نیز در این آئین پررنگ بود و آنان دوشادوش مردم ایران اسلامی در مراسم عزاداری شهادت حضرت امام رضا (ع) شرکت کردند.

فضای معنوی شهر قم در این روز حال و هوای خاصی داشت و حرم مطهر حضرت معصومه (س) محور اصلی عزاداری‌ها و اجتماعات سوگواران بود؛ جایی که صدای نوحه و ذکر اهل‌بیت (ع) در سراسر شهر طنین‌انداز بود.

در اطراف حرم مطهر نیز موکب ها و ایستگاه‌های صلواتی برای پذیرایی از زائران برپا است.

کد خبر 6568963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها