پرسپولیس نباید به سپاهان ببازد/ شیشه عمر مدیرعامل دست سرمربی و تیمش!

به گزارش خبرنگار مهر، بازی حساس امروز پرسپولیس مقابل سپاهان در اصفهان، فراتر از یک جدال ۶ امتیازی در جدول لیگ برتر است. برای رضا درویش، مدیرعامل سرخها، این دیدار میتواند حکم مرگ و زندگی مدیریتی داشته باشد.
پرسپولیس لیگ چهاردهم را با تساوی یک - یک مقابل فجرسپاسی آغاز کرد؛ نتیجهای که موجی از اعتراض هواداران و شعارهای «حیا کن، رها کن» را به سمت مدیرعامل روانه کرد. این در حالی است که درویش برخلاف فصل گذشته، تابستان پرجنبوجوشی را پشت سر گذاشت و با چند خرید شاخص تیم را تقویت کرد. با این وجود، انتقادات هواداران نسبت به مدیریت باشگاه فروکش نکرده است.
درویش همچنان حمایت صد درصدی کادر فنی و سرمربی تیم را پشت سر خود میبیند، اما فشارها از سوی بخشی از هواداران و حتی برخی اعضای هیئت مدیره پرسپولیس به اوج رسیده است. گفته میشود در صورت شکست پرسپولیس مقابل سپاهان، جلسهای فوقالعاده ظرف ۴۸ ساعت آینده در هیئت مدیره تشکیل خواهد شد و احتمال برکناری مدیرعامل پرسپولیس دور از ذهن نیست.
به این ترتیب، شاید بتوان گفت شیشه عمر مدیریتی درویش، امشب در نقش جهان و در دستان سپاهان قرار دارد؛ مسابقهای که نه فقط برای جدول لیگ، بلکه برای آینده مدیریتی پرسپولیس نیز سرنوشتساز خواهد بود.
دیدار دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ در وررشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود.
نظر شما