هلاکت نظامی صهیونیست که زن فلسطینی را زیرگرفته بود + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن نت، یک نظامی صهیونیست که با تانک یک زن فلسطینی و سه فرزند او را زیر گرفته بود، در پی حمله مستقیم نیروهای مقاومت فلسطینی در خان یونس کشته شد.

بر اساس این گزارش، رزمندگان مقاومت یک تانک را که این نظامی صهیونیست داخل آن بود؛ منفجر کردند که این انفجار منجر به زخمی شدن او و انتقالش به بیمارستان شد و در پی شدت جراحت‌های وارده به هلاکت رسید.

شبکه ۱۲ اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که از ابتدای جنگ غزه، شمار افسران و سربازان صهیونیستی که کشته شده‌اند به ۸۹۹ نفر افزایش یافته که ۴۵۵ نفر از آنها در عملیات زمینی در غزه بوده است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که از ابتدای جنگ غزه ۶۲۱۰ نظامی زخمی شدند که جراحت ۹۲۵ نفر از آنها شدید است.