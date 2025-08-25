به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که تعداد شهدای حملات روز گذشته رژیم صهیونیستی علیه صنعا پایتخت این کشور به شش تن افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است که حملات مذکور دست کم ۸۶ زخمی نیز برجای گذاشته است.

رژیم صهیونیستی روز یکشنبه اهدافی در صنعا از جمله کاخ ریاست جمهوری و تأسیسات غیرنظامی مانند نیروگاه برق حزیز را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

یک منبع نظامی یمن گفت: پدافند هوایی و یگان موشکی با این حملات مقابله کرده و جنگنده‌های دشمن را وادار به ترک حریم هوایی یمن کردند.

نیروهای مسلح یمن نیز جمعه شب اعلام کردند که یگان موشکی ارتش، عملیاتی ویژه علیه فرودگاه اللد در شهر یافای اشغالی انجام داده است.