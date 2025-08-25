در دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با پزشکان چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به مناسبت روز پزشک عصر امروز با پزشکان دیدار کرد.

مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، در این مراسم با اشاره به حضور گسترده زنان در جامعه پزشکی کشور، اظهار داشت: زنان بخش قابل توجهی از جامعه پزشکی ما را تشکیل می‌دهند و امروز در کادر درمان هیچ مشکلی برای داشتن پزشک خانم وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار پزشک خانم در کشور فعالیت می‌کنند و این موضوع برای نظام سلامت و آینده کشور بسیار ارزشمند است.

حبیبی با تأکید بر اهمیت توسعه سلامت در مسیر پیشرفت کشور گفت: اگر بخواهیم در کشور توسعه را محقق کنیم، پیش‌درآمد این توسعه، ارتقای سلامت است و نقش پزشکان در تحقق سلامت جامعه بسیار مهم و کلیدی است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور، آقای پزشکیان توجه ویژه‌ای به اداره حوزه سلامت دارند و این موضوع می‌تواند در بهبود وضعیت بهداشت و درمان کشور نقش بسزایی ایفا کند.

تاریخ علم پزشکی ما غنی است و زنان پزشک با لطافت و حرفه‌ای‌گری عمل می‌کنند

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به پیشینه علمی کشور در حوزه پزشکی، تأکید کرد: تاریخ علم ما در حوزه پزشکی تاریخ بسیار غنی‌ای است و امیدواریم روزی به سطحی از توسعه برسیم که دیگر نتوانیم مردها را از زن‌ها جدا کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه‌های مدیریتی همچنان جای کار وجود دارد، افزود: زنان در کادر درمان، ناخواسته، نقش‌های مادری و خواهری را بر عهده می‌گیرند و این موضوع باعث می‌شود که با احترام از برادرانمان یاد کنیم؛ چراکه زنان در این مسیر مشوق هستند و در بسیاری از مواقع، دیگران را بر خود مقدم می‌دانند.

مهاجرانی همچنین درباره جایگاه زنان پزشک گفت: زنان ذاتاً لطیف‌اند و وقتی این موجود لطیف پزشک می‌شود، قطعاً بسیار حرفه‌ای عمل می‌کند و همین ویژگی موجب می‌شود نقش زنان در ارتقای کیفیت خدمات درمانی برجسته‌تر باشد.

تأکید دستیار وزیر بهداشت بر تقویت نگاه اجتماعی در وزارت بهداشت

زینب نصیری، دستیار وزیر بهداشت، با اشاره به رویکرد جدید وزارت بهداشت، اعلام کرد که در این مجموعه نگاه اجتماعی در حال پیگیری و تقویت است.

وی ضمن تأکید بر اهمیت این موضوع، اظهار داشت: امروز در مجموعه وزارت بهداشت نگاه اجتماعی را دنبال می‌کنیم. دوستان به درستی هم به این مسئله اشاره داشتند و این موضوع واقعاً وجود دارد. حتماً نگاه شما و نگاه شخص آقای ظفرقندی که واقعاً در این حوزه دغدغه‌مند هستند و دائماً این موضوع را پیگیری می‌کنند، می‌تواند کمک کند بخشی از مسائلی که در طول دهه‌ها به‌صورت انباشته منتقل شده، بهبود یابد.

نصیری در ادامه تصریح کرد: با همکاری و هم‌افزایی تمامی بخش‌ها و با تمرکز بر مسائل اجتماعی، می‌توان وضعیت تیم ملی سلامت کشور و خانواده بزرگ وزارت بهداشت را بهبود بخشید.

همچنین زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در دیدار با پزشکان با اشاره به مسائل اخیر کشور، نقش زنان در جامعه و ضرورت توجه به سیاست‌گذاری‌های جنسیتی سخنرانی کرد.

بهروز آذر در بخشی از صحبت‌های خود به حمله اخیر و شهادت شمار زیادی از هموطنان اشاره کرد و گفت: همسر شهید رضایی‌نژاد می‌گفتند نگویید جنگ ۱۲ روزه، چون این جنگ حداقل ۶۰۰۰ روزه است. از نخستین شهادت شهدای هسته‌ای تا امروز ما درگیر این جنگ هستیم و عزیزان بسیاری را از دست داده‌ایم. اوج این غم در نیمه‌شب ۲۳ خرداد بود که خانه‌های مردم مورد حمله وحشیانه قرار گرفت و بیش از هزار نفر جان باختند؛ ۱۲۰ زن و بیش از ۵۰ کودک در میان شهدا بودند. همچنین جمعی از فرماندهان و دانشمندان کشور را نیز از دست دادیم.

وی با ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا افزود: برخی خانواده‌ها سه یا چهار شهید تقدیم کرده‌اند. امیدوارم خداوند صبر و آرامش را برای بازماندگان بیش از پیش فراهم کند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه به نقش زنان در جامعه و لزوم شنیدن صدای آنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم در اتاق‌های بسته بنشینیم و با ذهنیت خودمان برای جامعه تصمیم بگیریم. باید مسائل را از زبان صاحبان فرایند و جامعه درگیر بشنویم و مسیر گفتگو را باز کنیم. در معاونت زنان تلاش کرده‌ایم این موضوع را همواره مد نظر داشته باشیم.

بهروز آذر با ارائه آمارهایی از حضور زنان در عرصه‌های علمی و تخصصی افزود: بیش از ۶۴ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها دختران هستند .۲۴ درصد اختراعات کشور توسط زنان ثبت می‌شود؛ در حالی که میانگین جهانی بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است. بیش از ۷۰ درصد کادر درمان کشور را زنان تشکیل می‌دهند و ۳۰ درصد پزشکان متخصص نیز بانوان هستند.

وی همچنین به تفاوت رویکرد زنان و مردان در کارآفرینی اشاره کرد و گفت: انگیزه زنان برای ورود به کسب‌وکار بیشتر بر پایه رضایت قلبی و بهبود کیفیت زندگی است، در حالی که مردان معمولاً برای کسب سود اقتصادی و تأمین معاش وارد این عرصه می‌شوند. این تفاوت در تمام حوزه‌ها، حتی در طراحی شهری و سیاست‌گذاری‌های کلان، باید مورد توجه قرار گیرد.

بهروز آذر در پایان تأکید کرد که لزوم داشتن نگرش جنسیتی در سیاست‌گذاری‌ها یک ضرورت است و گفت: شهرها و زیرساخت‌ها باید متناسب با حضور زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت طراحی شوند. بدون توجه به این موضوع، بسیاری از چالش‌های اجتماعی و شهری حل نخواهد شد.