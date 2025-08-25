افتتاح ۶۶ پروژه عمرانی و اقتصادی در بردسکن همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صفرنژاد عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بردسکن از افتتاح ۶۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۷۱۳ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها همزمان با هفته دولت و با تأکید بر حضور مردمی به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار بردسکن با بیان اینکه هفته دولت بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای نظام است، بیان کرد: باید این دستاوردها به‌طور ملموس به اطلاع مردم برسد؛ چرا که مردم سرمایه اصلی نظام هستند و در برهه‌های حساس از جمله دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز برنامه‌های شهری و روستایی بر حضور در بین مردم افزود: افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌ها بدون حضور مردم فایده‌ای ندارد.

صفرنژاد ادامه داد: امسال در هفته دولت ۶۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۱۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و ۲۶۳ میلیارد تومان در بخش دولتی خواهد بود.

فرماندار بردسکن حضور مدیران در بین مردم را مهم دانست و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به روستاها بروند، دستاوردهای حوزه خود را تشریح کنند و مشکلات را به فرمانداری منتقل نمایند. امروز جامعه بیش از هر زمان به آرامش و مدیریت صحیح نیاز دارد.

وی با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی شفاف در فضای مجازی بیان کرد: مدیران باید از ظرفیت فضای مجازی برای بیان خدمات و اقدامات انجام‌شده بهره ببرند و نتیجه تمام فعالیت‌های شما در شهرستان، افتتاح این ۶۶ پروژه در هفته دولت است.

صفرنژاد در ادامه به وضعیت طرح مسکن در بردسکن اشاره کرد و افزود: مراحل اجرایی طرح مسکن در سطح استان انجام شده و در انتظار ابلاغ نهایی هستیم و تاکنون بیش از دو هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۱۰ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و مدارک ۱۵۰ نفر دیگر تکمیل نشده است که به‌زودی برای این ۳۱۰ نفر که طرح جوانی جمعیت هستند، قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

فرماندار بردسکن تأکید کرد: مدیران تنها زمانی در برنامه‌های هفته دولت شرکت کنند که حضورشان باعث اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم نشود.