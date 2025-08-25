  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

افتتاح ۶۶ پروژه عمرانی و اقتصادی در بردسکن همزمان با هفته دولت

بردسکن - فرماندار بردسکن از افتتاح ۶۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۷۱۳ میلیارد تومان در شهرستان بردسکن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صفرنژاد عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بردسکن از افتتاح ۶۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۷۱۳ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها همزمان با هفته دولت و با تأکید بر حضور مردمی به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار بردسکن با بیان اینکه هفته دولت بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای نظام است، بیان کرد: باید این دستاوردها به‌طور ملموس به اطلاع مردم برسد؛ چرا که مردم سرمایه اصلی نظام هستند و در برهه‌های حساس از جمله دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز برنامه‌های شهری و روستایی بر حضور در بین مردم افزود: افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌ها بدون حضور مردم فایده‌ای ندارد.

صفرنژاد ادامه داد: امسال در هفته دولت ۶۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۱۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و ۲۶۳ میلیارد تومان در بخش دولتی خواهد بود.

فرماندار بردسکن حضور مدیران در بین مردم را مهم دانست و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به روستاها بروند، دستاوردهای حوزه خود را تشریح کنند و مشکلات را به فرمانداری منتقل نمایند. امروز جامعه بیش از هر زمان به آرامش و مدیریت صحیح نیاز دارد.

وی با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی شفاف در فضای مجازی بیان کرد: مدیران باید از ظرفیت فضای مجازی برای بیان خدمات و اقدامات انجام‌شده بهره ببرند و نتیجه تمام فعالیت‌های شما در شهرستان، افتتاح این ۶۶ پروژه در هفته دولت است.

صفرنژاد در ادامه به وضعیت طرح مسکن در بردسکن اشاره کرد و افزود: مراحل اجرایی طرح مسکن در سطح استان انجام شده و در انتظار ابلاغ نهایی هستیم و تاکنون بیش از دو هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۱۰ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و مدارک ۱۵۰ نفر دیگر تکمیل نشده است که به‌زودی برای این ۳۱۰ نفر که طرح جوانی جمعیت هستند، قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

فرماندار بردسکن تأکید کرد: مدیران تنها زمانی در برنامه‌های هفته دولت شرکت کنند که حضورشان باعث اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم نشود.

