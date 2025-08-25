به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی با تکرار ادعاهای عوام فریبانه پیشین خود، گفت: ما ۷ جنگ، از جمله جنگ ۳۵ ساله بین رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو را متوقف کردیم.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: در نهایت می‌توانیم جنگ بین روسیه و اوکراین را متوقف کنیم.

وی بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های اشغالگران صهیونیست در غزه به ویژه جنایت شنیع امروز این رژیم در حمله به بیمارستانی در این باریکه، با اتخاذ ژسستی عوام فریبانه و صرفاً لفظی گفت: وضعیت در غزه وحشتناک است.

این مقام آمریکایی در پاسخ به سوالی در مورد حمله به بیمارستان ناصر در نوار غزه بی اشاره به کمک‌های بی حد و مرز کاخ سفید به اشغالگران قدس، ادعا کرد: از این موضوع خوشحال نیستم و باید به این کابوس پایان دهیم.

ترامپ ادامه داد: کمتر از ۲۰ اسیر (اسرای صهیونیست نزد حماس) زنده هستند و ما آنها را از نوار غزه خارج خواهیم کرد.

