تاخیر ۲ ساعته در آغاز فعالیت ادارات برخی شهرهای خوزستان

اهواز - در پی آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود غلیظ در نیمه غربی استان خوزستان، فعالیت ادارات در برخی شهرستان‌ها از روز سه‌شنبه با دو ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان اعلام کرد به دنبال وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم از روز گذشته و انتشار دود ناشی از آن در مناطق غربی استان، تصمیماتی برای مدیریت شرایط اضطراری اتخاذ شد.

بر اساس این اطلاعیه روز سه‌شنبه، فعالیت کلیه ادارات و دستگاه‌های دولتی در شهرستان‌های هویزه، دشت‌آزادگان، اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با دو ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

دستگاه‌های بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین، نحوه فعالیت بانک‌ها در این روز بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان تعیین می‌شود.

کارگروه اضطرار آلودگی هوا از شهروندان درخواست کرده است به منظور حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را به طور جدی رعایت کنند.

