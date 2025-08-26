تغیرات درآسمان گلستان طی روزهای آینده ؛کاهش دما و احتمال رگبار پراکنده

ملیحه معقولی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی، امروز نیز جوی نسبتاً پایدار در سطح استان گلستان حاکم خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: در برخی از نقاط استان ممکن است پدیده گرد و غبار بهویژه در نواحی شرقی و جنوبی رخ دهد که لازم است شهروندان مراقب وضعیت هوا باشند.
معقولی افزود: از فردا چهارشنبه تا پایان هفته، با عبور امواج ضعیف ناپایدار از منطقه، علاوه بر کاهش شدت گرما، افزایش ابر و در برخی مناطق، رگبار و رعد و برق خفیف و پراکنده پیشبینی میشود. همچنین وزش باد در نواحی مختلف استان نیز محتمل است.
معقولی اظهار کرد: خنکترین نقاط استان امروز علیآباد با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود و کمینه دما در پارک ملی گلستان ۱۸ درجه خواهد بود.
وی همچنین افزود: در روز گذشته، آققلا با دمای ۴۱ درجه، گرمترین نقطه استان به ثبت رسید.
کارشناس هواشناسی گلستان دمای حداقل امروز گرگان را ۲۵ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز گرگان به ۳۶ درجه برسد.
