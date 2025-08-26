هادی حق‌شناس در حاشیه افتتاح پروژه‌های سومین روز هفته دولت در آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه‌های مختلف استان گیلان افتتاح خواهد شد که این واحد تولیدی مرغ یکی از آنها است.

وی با اشاره به یک واحد تولیدی مرغ با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه و سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیارد تومان در بندر کیاشهر ادامه داد: این پروژه با هدف تقویت تولید داخلی، ارتقای امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار به بهره‌برداری رسید.

حق‌شناس افزود: این واحد تولیدی برای ۶۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده و با حداقل هزینه برای هر شغل حدود ۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که علاوه بر صرفه اقتصادی، در حوزه‌های زیست‌محیطی نیز مؤثر است.

استاندار گیلان با اشاره به آب و هوای مساعد استان برای صنعت مرغداری گفت: این واحد با رعایت کامل استانداردهای لازم اجرا شده است و برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت به‌ویژه با استفاده از فضاهای عمودی و کاهش مصرف زمین در دستور کار قرار دارد.

حق‌شناس در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر گیلان ۱۰ درصد مرغ گوشتی و ۱۵ درصد جوجه مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند و امید است با توسعه زنجیره تولید از مرحله اجداد تا مرغداری‌های صنعتی، تأمین تخم‌مرغ نیز به‌صورت کامل در استان انجام شود.