ناکارآمدی کمتر از فساد مالی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با مسئولان بازرسی شهرداری مشهد که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: ابتدا لازم میدانم از حضور شما عزیزان و زحماتی که در این ایام کشیدهاید صمیمانه قدردانی کنم. بیشک خدمت به زائران و مجاوران حضرت علیبنموسیالرضا (ع) یکی از بزرگترین افتخارات و برترین توفیقاتی است که نصیب شما شده است. امیدوارم خداوند متعال به برکت دو ماه عزاداری سیدالشهدا و اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، پاداشی عظیم به همه شما عطا فرماید و انشاءالله در روز قیامت در محضر اهلبیت، سرافراز و روسفید باشید.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: شما در ایام اخیر میزبانی بیش از شش میلیون زائر حضرت رضا (ع) را برعهده داشتید؛ کاری که هم از نظر حجم و هم از نظر حساسیت، بسیار بزرگ و کمنظیر است. در این ایام شهر مشهد چندین برابر ظرفیت عادی خود جمعیت داشت، اما به همت شما و همکارانتان، نظم و نظافت شهر حفظ شد. این تلاش شبانهروزی، از پارکها و فضای سبز گرفته تا جمعآوری زبالهها و ساماندهی رفتوآمد زائران، همه نشاندهنده اخلاص و دلسوزی شماست. یقیناً این خدمت عظیم در کارنامه اخروی شما ثبت خواهد شد و در همین دنیا نیز مایه برکت زندگیتان خواهد بود.
وی با بیان اینکه مشهد، به واسطه وجود بارگاه نورانی امام هشتم (ع)، جایگاه ویژهای دارد، تاکید کرد: این شهر نه تنها مقصد میلیونها زائر ایرانی و خارجی است، بلکه به عنوان نماد معنویت و دینداری شناخته میشود. از همین روست که کوچکترین نقص در مدیریت شهری میتواند بازتاب گستردهای داشته باشد. مردم وقتی به مشهد میآیند، آن را نه فقط یک شهر عادی، بلکه «شهر امام رضا» میدانند و انتظار دارند همه چیز، از نظافت کوچهها گرفته تا معماری ساختمانها، در شأن و منزلت آن حضرت باشد.
علم الهدی ابراز کرد: امروز مشهد باید از نظر نظافت عمومی و ساماندهی فضای سبز، در سطح کشور نمونه باشد. این در حالی است که حجم جمعیت زائران در برخی ایام چندین برابر جمعیت ثابت شهر میشود. در مشهد این موضوع به لطف تلاش شما کنترل شده است. این دستاورد کمنظیر است و باید آن را سرمایهای ارزشمند دانست.
وی اضافه کرد: با این وجود، نباید تنها به نقاط قوت بسنده کرد. یکی از چالشهای اصلی کشور، و بهویژه مدیریت شهری، ضعف در نظام نظارت است. در حالیکه دستگاههای متعددی در جهت بازرسی داخلی در نهادها فعال هستند، اما همچنان شاهد بروز فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع هستیم. این موضوع نشان میدهد که نظارتها یا به اندازه کافی جدی نیستند یا در جای درست اعمال نمیشوند. گاهی بر مسائل جزئی تمرکز میشود، اما از نقاط حساس و حیاتی غفلت م شود.
وی تأکید کرد: شهرداری به دلیل ماهیت گسترده فعالیتهایش، از خدمات روزمره تا پروژههای عمرانی کلان، و همچنین حجم بالای مبادلات مالی، بیش از دیگر نهادها در معرض فساد است. تعارض میان قوانین ساختوساز و منافع شخصی برخی افراد، زمینه رشوه و تخلف را فراهم میکند. این روند نه تنها عدالت شهری را خدشهدار میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین میبرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه ساخت و ساز نیز تخلفات متعددی دیده میشود. برای مثال، قرار بود ساختمانهای اطراف حرم مطهر از ارتفاع مشخصی فراتر نروند تا حرمت گنبد و بارگاه حفظ شود، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد بلندمرتبهسازیهای غیرمجاز بودهایم. این کار نهتنها چهره شهر را مخدوش میکند، بلکه بیاحترامی به حریم امام رضا (ع) محسوب میشود. وقتی تخلفی اینچنین آشکار صورت میگیرد، مردم احساس میکنند که قانون تنها برای افراد عادی است و ثروتمندان و صاحبان نفوذ میتوانند هر کاری انجام دهند. چنین وضعیتی به بیاعتمادی عمومی و تضعیف جایگاه شهرداری منجر میشود.
وی گفت: بنابراین، تقویت نظام نظارت و بازرسی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. این نظارت نباید صرفاً بر مسائل مالی متمرکز شود، بلکه باید کارآمدی مدیریتی را نیز در بر گیرد. چه بسا مدیری که از نظر مالی پاکدست باشد، اما به دلیل ناتوانی در اداره امور، منابع شهر را هدر دهد و شهروندان را ناراضی کند. در چنین شرایطی، خسارت وارده کمتر از فساد مالی نیست.
علم الهدی افزود: شهرداری نزدیکترین نهاد به زندگی روزمره مردم است. هر صبح که افراد از خانه خارج میشوند، اولین خدماتی که لمس میکند، از جمعآوری زباله گرفته تا نظافت خیابان، همه زیر نظر شهرداری است. اگر این خدمات به درستی ارائه نشود، مردم بلافاصله نارضایتی خود را نشان میدهند. بنابراین، کوچکترین ضعف یا خطا در مدیریت شهری، بزرگنمایی میشود و اعتماد مردم را از بین میبرد.
وی گفت: مشهد، شهر امام رضا (ع) است و باید در تمام ابعاد، از معماری و شهرسازی گرفته تا حملونقل و خدمات عمومی، هویتی رضوی داشته باشد. کوتاهی در این زمینه نهتنها خیانت به مردم است، بلکه بیاحترامی به ساحت مقدس امام رضا (ع) به شمار میرود. نباید اجازه داد منافع شخصی یا بیتوجهی مدیران، این هویت را خدشهدار کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: امیدوارم با تقویت نظارت، انتخاب مدیران شایسته و پایبندی به ارزشهای دینی و اخلاقی، بتوانیم شهری در شأن امام رضا (ع) داشته باشیم؛ شهری که زائران با خاطرهای خوش بازگردند و مجاوران نیز در آن با آرامش و آسایش زندگی کنند.
