به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقابیکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود از برگزاری جشنواره ملی انگور با همکاری انجمن انگور شاهرود خبر داد.

وی با بیان اینکه تالار شقایق‌های دانشگاه صنعتی شاهرود میزبان همایش انگور شاهرود خواهد بود، افزود: این رویداد روز ۱۲ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه این دومین همایش انگور در این شهرستان است، تاکید کرد: تجلیل از انگور کاران نمونه شهرستان شاهرود از جمله بخش‌های این رویداد خواهد بود.

آقابیکی با بیان اینکه برند سازی انگور شاهرود و تبیین ویژگی‌های این محصول رویکرد مهم همایش است، گفت: با برگزاری این همایش همچنین جذب سرمایه‌گذاران برای صنایع تبدیلی را برای محصول انگور شاهرود دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هدف گذاری و چشم انداز ما ایجاد مرکز پژوهش‌های انگور در شاهرود است، افزود: ایجاد پایانه صادراتی این محصول دیگر راهبردی است که در مجموعه جهاد کشاورزی دنبال می‌شود.