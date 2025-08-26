خامنه دارای به روزترین نقشه شهری آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر حسن زاده روز سه‌شنبه با بیان اینکه ساماندهی و تعیین محدوده قانونی، تسریع در نامگذاری معابر بدون نام، «یو تی ام» دار شدن تمام اطلاعات ملکی از مزیت‌های اجرای این طرح است گفت: بعد از نقشه برداری اولیه مصوب سال ۱۳۸۵ در سال ۱۳۹۳ افق طرح هادی، کار اجرایی این طرح در سال ۱۴۰۳ کلید خورد و در هفته جاری در کارگروه استانی مصوب می‌شود.

شهردار خامنه با بیان اینکه علیرغم افزایش هزینه‌ها، رکود اقتصادی و مشکلات مالی، حرکت به سوی توسعه و پیشرفت شهر خامنه ادامه دارد از آغاز بهره برداری از ماشین آلات خریداری شده به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال، اجرای پروژه‌های در دست اجرای کنترل سیلاب و جمع آوری آب‌های سطحی و تفکیک آب شرب با آب خام شهری خبر داد.

شهردار خامنه با تاکید بر اهمیت همکاری شهروندان و به ویژه خیرین این منطقه فرهنگی و تاریخی در توسعه و عمران شهری به تحقق ۱۸۵ درصدی بودجه سال گذشته اشاره کرد و گفت: بودجه مصوب خامنه در سال گذشته ۱۸۲ میلیارد ریال بود که خوشبختانه ۳۵۰ میلیارد ریال تحقق یافت. بدین ترتیب شهرداری خامنه رتبه ششم را کسب و جایگاه آن ۴۰ پله ارتقا پیدا کرد.

شهردار خامنه با اشاره به اجرای طرح مسکن ملی در ۱۳۷ قطعه ابراز امیدواری نمود تا حرکت به سوی عمران و آبادانی شهر همچنان تداوم یابد.

وی گفت: تنها سه شهر در منطقه از جمله خامنه موفق به ثبت «بافت فرسوده» در سامانه مربوطه شده که طبق قانون برای این شهر قیر تخصیص خواهد یافت.

گزارش خبرنگار ما حاکی است: خامنه یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که با ۳۰۵۶ نفر جمعیت (مطابق با سرشماری سال ۱۳۹۵) در بخش مرکزی شهرستان شبستر واقع شده‌است. این شهر در ۵ کیلومتری شمال‌غرب شبستر و ۷۲ کیلومتری شمال‌غرب تبریز و در مسیر جاده شبستر، تسوج، سلماس قرار دارد.