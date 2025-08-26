افتتاح بخش پاتولوژی بیمارستان فارابی ملکان با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکان بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاح بخش پاتولوژی بیمارستان فارابی ملکان که زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی و نقی محمدی فرماندار ملکان و جمعی از مسئولین شهرستان نیز حضور داشتند، گفت: بخش پاتولوژی بیمارستان فارابی ملکان در فضای ۶۰ متر مربع و با اعتباری بالغ ۵۰ میلیارد ریال تجهیز و راه اندازی شده است.

اشتری ارائه خدمات تخصصی پاتولوژی را از مزایای راه اندازی این بخش دانست و افزود: تسریع و تسهیل در انجام آزمایشات و کاهش چشمگیر هزینه‌های پرداختی برای شهروندان از اهداف راه اندازی بخش پاتغ می‌باشد که پیش از این آزمایشات بافت به مرکز استان و آزمایشات پاپ اسمیر در بخش‌خصوصی انجام می‌شد که هزینه زیادی را به بیماران تحمیل می‌کرد و جالب است بدانید هزینه انجام آزمایشات پاتولوژی در بیمارستان فارابی ملکان یک چهارم هزینه بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه این بخش نقش حیاتی در بررسی بافت و مایعات بدن از نظر بدخیمی توسط متخصص پاتولوژی دارد اظهار داشت: با توجه به اهمیت غربالگری سرطان دهانه رحم برای زنان بالای ۲۰ سال (هر سه سال یکبار)، آزمایشات پاپ اسمیر که در این بخش انجام می‌شود برای تشخیص زودهنگام، درمان به موقع و توقف پیشرفت سرطان بسیار حیاتی است.

اشتری ادامه داد: بخش پاتولوژی بیمارستان فارابی ملکان علاوه بر مراجعین سرپایی و بستری بیمارستان؛ خدمات تخصصی خود را به نمونه‌های ارسالی از مراکز جامع سلامت شهرستان نیز ارائه می‌دهد و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته ماماهای تیم سلامت از گروه هدف تحت پوشش خود نمونه گیری و جهت آزمایش به این بخش ارسال می‌کنند.

وی افزود: روزانه حداقل ۳۰ نمونه آزمایش پاپ اسمیر از طریق مراکز جامع سلامت به بیمارستان فارابی ملکان ارسال و با قیمت دولتی در بخش پاتولوژی آزمایش صورت می‌گیرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ملکان در پایان سخنانش ضمن قدردانی از مساعدت رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پیگیری‌های فرماندار و نماینده مجلس افزود: علاوه بر ۲۵ میلیارد ریال هزینه شده برای بخش پاتولوژی، یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین دستگاه‌های آزمایشگاه “اتوآنالیزور” نیز با ۲۵ میلیارد ریال هزینه برای بخش آزمایشگاه تأمین شده است.