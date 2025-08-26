آذربایجان شرقی رتبه اول کشور در اجرای پروژه های هفته دولت را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز سهشنبه با بیان اینکه این حجم از سرمایهگذاری بیانگر بیشترین حجم سرمایهگذاری در بین استانهای کشور است، افزود: استانهای بوشهر، هرمزگان و یزد به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم قرار گرفتهاند.
محمدی تصریح کرد: از این تعداد، ۱۰۰۶ پروژه با اعتبار ۱۵۵ همت افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید و عملیات اجرایی ۲۰۲ پروژه دیگر با اعتبار ۴۲ هزار میلیارد تومان آغاز میشود.
معاون استاندار آذربایجان شرقی حوزههای راه و شهرسازی با ۸۲ هزار میلیارد تومان، صنعت، معدن و تجارت با ۴۰ هزار میلیارد تومان و انرژی (آب و برق) با ۲۴ هزار میلیارد تومان را سه بخش با بیشترین هزینهکرد عنوان کرد و گفت: این موضوع نشاندهنده توجه جدی به تقویت زیرساختها در راستای توسعه کلان استان است.
وی پیشبینی کرد با اجرای این پروژهها قریب به ۲۵ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شود.
محمدی با اشاره به تحقق شعار سال (سرمایهگذاری برای تولید)، خاطرنشان کرد: خوشبختانه نزدیک به نیمی از طرحها و پروژههای استان با سرمایهگذاری یا مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده است.
وی از تدوین ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری در حوزه عمران شهری و ۱۰۰ فرصت در حوزه دستگاههای اجرایی با مجوزهای بینام به دستور استاندار خبر داد و گفت: همه شهرداران موظف به ارائه بستههای سرمایهگذاری با تسهیل فرآیندهای اداری هستند تا زمینه برای برگزاری همایش بزرگ فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجان شرقی فراهم شود.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی به سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای نو اشاره کرد و گفت: برای ۱۸ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۳۰۱۴ مگاوات مجوز صادر شده و برای ۱۱۲۵ مگاوات نیز مجوز اتصال به شبکه اخذ شده است.
وی افزود: تاکنون عملیات اجرایی برای تولید ۵۵۷ مگاوات برق در سطح استان آغاز شده و تولید ۵۹ مگاوات تا پایان مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
محمدی در پایان با اشاره به اجرای قریب به ۴۵ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان، گفت: حدود ۶۰ درصد از این واحدها در شهر جدید سهند متمرکز است و این شهر در بخش مسکن موفق به کسب رتبه اول کشوری شده که افتخاری دیگر برای آذربایجان شرقی است.
