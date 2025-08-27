دستگیری سارق موبایل قاپ با ۶۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد موسوی گفت: در یک عملیات ضربتی پلیس کهگیلویه دو سارق حرفه‌ای موبایل‌قاپ را که در کارنامه خود ۶۰ فقره سرقت را ثبت کرده بودند، به دام انداخت.

وی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موبایل قاپی در شهرستان کهگیلویه بررسی موضوع به صورت ویژه در دستورکار مأموران کلانتری ۱۲ این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کهگیلویه با اشاره به اینکه مأموران پلیس پس از تجزیه و تحلیل سرقت‌های انجام شده و ردیابی موبایل‌های سرقتی موفق به شناسایی دو سارق موبایل قاپ شدند، افزود: پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم در مخفیگاهش دستگیر شدند و یک دستگاه موتورسیکلت با آن اقدام به سرقت موبایل می‌کردند کشف شد.

وی ادامه داد: با تحقیقات با عمل آمده و بررسی‌های لازم مشخص شد که متهمان سابقه سرقت از استان فارس و همچنین به هفت منزل مسکونی تیراندازی داشتند که تلاش جهت شناسایی منازل تیراندازی شده و کشف اسلحه به کار رفته ادامه دارد.

سرهنگ موسوی اضافه کرد: متهم در اعترافات خود به ۶۰ فقره سرقت موبایل قاپی در شهرستان اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.