۶ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۱۹

آیین گرامیداشت شهدای هشتم شهریور در خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از برگزاری مراسم محوری گرامی‌داشت شهدای هشتم شهریور در مسجد انقلاب بجنورد خبر داد.

حجت‌الاسلام جلیل محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: مراسم گرامیداشت شهدای هشتم شهریور، شهیدان رجایی و باهنر، روز شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۴ در بجنورد برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم رأس ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور مسئولان و مردم برگزار شده و استاندار خراسان شمالی، مهندس بهمن نوری، سخنران ویژه مراسم خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تأکید کرد: گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا وظیفه‌ای ملی و دینی است و حضور پرشور مردم در این برنامه نماد احترام و ارزش نهادن به خدمات و فداکاری‌های شهیدان انقلاب و دوران دفاع مقدس است.

