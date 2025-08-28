حجتالاسلام جلیل محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: مراسم گرامیداشت شهدای هشتم شهریور، شهیدان رجایی و باهنر، روز شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۴ در بجنورد برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسم رأس ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور مسئولان و مردم برگزار شده و استاندار خراسان شمالی، مهندس بهمن نوری، سخنران ویژه مراسم خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تأکید کرد: گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا وظیفهای ملی و دینی است و حضور پرشور مردم در این برنامه نماد احترام و ارزش نهادن به خدمات و فداکاریهای شهیدان انقلاب و دوران دفاع مقدس است.
