ایران محور دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی

وزیران امورخارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی در واشنگتن درباره موضوعات مختلفی از جمله ایران و کشور مستقل فلسطین دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «گدعون ساعر» در دیدار با مارکو روبیو وزیر امورخارجه آمریکا در واشنگتن مدعی شد: هیچ‌گاه دولتی به نام فلسطین تشکیل نخواهد شد.

از سوی دیگر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی تحولات جنگ غزه پیش از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل، درباره پرونده ایران و راه‌های همکاری واشنگتن و تل‌آویو برای مقابله با آنچه «تهدیدات ایران» ادعا شده، گفت‌وگو کردند.

همچنین ساعر از مواضع آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی تشکر کرد.

