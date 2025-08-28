تخصیص بودجه برای کمک به عدالت آموزشی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو صبح پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی مدارس نهضت ملی مسکن استان سمنان با حضور وزیر آموزش و پرورش به میزبانی شهرک روزیه سمنان، از تخصیص اعتبارات و بودجه برای کمک به عدالت آموزشی در این حوزه انتخابیه خبر داد.

وی با بیان اینکه اختصاص این اعتبارات نشان می‌دهد که توسعه و توزیع عدالت آموزشی در سمنان از اولویت جدی برخوردار است، افزود: همه به دنبال توسعه عدالت آموزشی در همه نقاط هستیم.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی همچنین از جدیت در انجام طرح‌های آموزشی در سراسر کشور و استان سمنان قدردانی کرد و گفت: نهضت خوبی در زمینه مدرسه سازی و نوسازی مدارس کشور مشاهده می‌شود که قابل تقدیر است.

گلرو با بیان اینکه علیرغم همه این اقدامات اما همچنان وضعیت مدارس استان سمنان مطلوب نیست، ابراز کرد: تعداد مدارس فرسوده و تخریبی در این استان بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه نیاز است که به این مدارس توجه ویژه شود، گفت: برای مثال در سمنان و شاهرود فراوان مدارسی هستند که فرسوده شده‌اند و نیاز به توجهات جدی دارند.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت رسیدگی به وضعیت مدارس تخریبی و فرسوده شاهرود و سمنان تاکید کرد و گفت: از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهیم این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار دهد.