قویدل: ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار سند مالکیت حدنگار در کشور صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: حدنگاری یا کاداستر یعنی اینکه هر قطعه ملک در اراضی سرزمینی کشور دارای نقشه رقومی (نقشه دارای مختصات جغرافیایی) باشد و اطلاعات ملک از قبیل مساحت، طول حدود اربعه، کاربری آن و نیز مشخصات مالک به نقشه اضافه و در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت شود.

وی افزود: حدنگاری ابزاری برای رشد اجتماعی و اقتصادی در راستای توسعه پایدار سرزمینی است و از مزایای آن می‌توان به تثبیت و حفظ مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان پیاده سازی محدوده دقیق ملک در زمان سیل و زلزله و جنگ، پیشگیری از دعاوی ملکی، افزایش امنیت معاملات، عدم امکان صدور اسناد مالکیت معارض با اراضی ملی، دولتی و اراضی و املاک اشخاص، کمک به تدوین و اجرای راهبردهای کلان کشاورزی، مدیریت بهینه منابع، کمک به برنامه ریزی در بخش مسکن، کاهش پرونده‌های قضائی و … اشاره کرد.

حدنگاری ۹۹.۵ درصد اراضی ملی در کشور و صدور اسناد مالکیت به نام دولت

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ /۱۱ /۹۳ در سالیان اخیر با تلاش مضاعف و برنامه ریزی دقیق در راستای برنامه تحولی قوه قضائیه حدنگاری بیش از ۵ /۹۹ درصد اراضی ملی در کشور را انجام داده و اسناد مالکیت حدنگار این اراضی به نام دولت صادر شده است. همچنین حدنگاری بستر رودخانه‌ها، ابنیه و آثار تاریخی و میراث فرهنگی، اراضی و ساختمان‌های متعلق به دولت، املاک موقوفه و اراضی کشاورزی با شتاب و سرعت زیادی در حال اتمام است.

قویدل بیان کرد: اراضی و املاک متعلق به اشخاص حقیقی (مردم) از نظر وضعیت ثبتی به سه صورت هستند؛ دسته اول، املاک مجهول المالک ثبتی، یعنی این گونه املاک سابقه ثبت ندارند و به صورت قهری و ارثی به مالک و متصرف آن منتقل شده و یا با مبایعه نامه عادی خریداری شده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دسته دوم املاکی هستند که دارای سابقه ثبت هستند ولی سند مالکیت ندارند و برای این املاک تاکنون سند مالکیت صادر نشده است و به عنوان املاک در جریان ثبت شناخته می‌شوند و دفتر اسناد رسمی یا به موجب مبایعه نامه عادی به مالک و متصرف فعلی واگذار شده‌اند. دسته سوم، املاکی که دارای سند مالکیت اعم از اینکه سند مالکیت دفترچه‌ای دارند یا دارای سند مالکیت حدنگار (تک برگ) زرد یا سبز هستند.

صدور سند مالکیت حدنگار و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ

وی ادامه داد: هرگاه یک ملک حدنگاری شده باشد، سند مالکیت حدنگار (تک برگ) آن صادر و مشمول مزایای حدنگاری می‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مکلف است کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل و تعویض کند.

قویدل اظهار کرد: مردم نیز با توجه به عدم ارائه خدمات ثبتی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای و نیز مزایای اسناد مالکیت حدنگار، باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود اقدام کنند و جهت تعویض اسناد می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه یا درخواست خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تحویل دهند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تفاوت اسناد مالکیت حدنگار زرد رنگ و سبز رنگ، گفت: هر دو دسته‌ی این اسناد مالکیت؛ حدنگار هستند اما در نحوه معاملات با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یعنی ۳ /۴ /۱۴۰۳ برای توجه بیشتر مردم و در اجرای مصوبه شورای راهبردی قانون الزام، رنگ اسناد مالکیت حد نگار به سبز تغییر یافت و تاکنون بیش از ۵ میلیون ۶۰۰ هزار سند مالکیت حد نگار سبز رنگ در کشور صادر شده است.

قویدل اظهار کرد: اگر ملکی دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ است، مطابق تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، هرگونه معامله نسبت به این ملک مشمول ماده یک قانون مذکور بوده و معاملات نسبت به این املاک باید در دفاتر اسناد رسمی، ثبت شوند.