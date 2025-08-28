اقامه نماز در ۶۵ هزار مدرسه کشور؛ نماز کلید بهشت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد زرهانی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه اجلاسیه نماز آموزش و پرورش به میزبانی مجموعه کلاهدوز مهدیشهر و در جمع خبرنگاران از اقامه نماز جماعت در ۶۵ هزار مدرسه سراسر کشورمان با مشارکت ستاد اقامه نماز و آموزش و پرورش و … خبر داد.

وی با بیان اینکه از آنجا که نماز عالی‌ترین پیوند با خداوند متعال است، در مجموعه آموزش و پرورش نیز اهمیت و بهای خوبی به این فریضه داده شده است، ابراز کرد: نماز کلید بهشت خداوند منان است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه به دنبال احیای تفکر دینی و اسلامی و پایه گذاری تمدن اسلامی هستیم، ابراز کرد: ما که داعیه این امر را داریم می‌بایست در حوزه اقامه نماز به خصوص برای نسل جوان برنامه عملی داشته باشیم که در این زمینه زحمات فراوانی کشیده شده است.

زرهانی با بیان اینکه اگر نماز در خانه و مدرسه تعلیم داده شود، مساجد خالی نمی‌مانند، گفت: مدارس در کنار خانواده‌ها مهمترین ارکان شکل گیری شخصیت یک انسان را در آینده شکل می‌دهند و از این بابت اقامه نماز و آموزش آن در مدارس اهمیت دارد.

وی خواستار بررسی دلایل نماز گریزی دانش آموزان و رفع این معضل شد و افزود: باید راه‌های دعوت دانش‌آموزان به نماز را بررسی و تبیین کنیم.