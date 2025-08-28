  1. بین الملل
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

جنگنده‌های اسرائیلی جنوب لبنان را بمباران کردند؛ پرواز پهپادهای جاسوسی

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل جنوب لبنان را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل منطقه المحمودیه در جنوب لبنان را بمباران کردند.

اشغالگران صهیونیست همچنین منطقه الجرمق در جنوب این کشور را هدف قرار دادند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که موج حملات علیه جنوب لبنان صورت گرفته است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که این حملات اهداف نظامی را مورد اصابت قرار داده است. روسیا الیوم از پرواز پهپادهای جاسوسی بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی خبر داد.

الجزیره خبر داد که حملات جدید رژیم صهیونیستی بلندی‌های جبل الجبور و منطقه القطرانی واقع میان بقاع غربی و جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

در حالی که حملات تجاوزکارانه تل آویو علیه لبنان ادامه دارد بیروت به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

