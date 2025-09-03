به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از اجرای پروژه آسفالت‌ریزی مسیر دسترسی به «قلعه دره‌سی» در شهرستان کلیبر خبر داد.

وی اظهار داشت: این مسیر دسترسی که حدود پنج کیلومتر طول دارد، به صورت ویژه آسفالت‌ریزی شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در منطقه، افزود: به زودی اخبار خوش دیگری در این زمینه به علاقه‌مندان و مردم استان آذربایجان شرقی ارائه خواهد شد.

گفتنی است این اقدام در راستای توسعه امکانات و تسهیل دسترسی به یکی از جاذبه‌های طبیعی منطقه صورت گرفته و انتظار می‌رود نقش مؤثری در رونق صنعت گردشگری در استان آذربایجان شرقی ایفا کند.