«شتر» معضلی برای تداوم حیات یوز در توران شاهرود؛ فرایندها اصلاح شود

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان، شتر را معضلی برای تداوم حیات یوز در زیست‌کره توران شاهرود دانست و گفت: برای حفاظت از یوز آسیایی باید فرایندها اصلاح و برای اطلاع رسانی تلاش شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور شامگاه جمعه در حاشیه اکران مستند در گرداب انقراض به میزبانی فرهنگسرای کومش سمنان، تنوع زیستی استان را بی‌نظیر خواند و با بیان اینکه این استان ۱۹ درصد مناطق محیط زیست کشور را در خود جای داده است، ابراز داشت: تمام گربه‌سانان و نشخوارکنندگان در این استان وجود دارند.

وی با بیان اینکه مهمترین ظرفیت طبیعی استان سمنان وجود یوز در پارک ملی توران شاهرود است، افزود: این گونه ارزشمند در معرض خطر انقراض قرار دارد.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه نجات یوز نیازمند اقدام ملی است، ابراز داشت: از هم اکنون باید فکری برای آن انجام شود.

یوسف پور با بیان اینکه برای حفاظت از یوز آسیایی نیازمند همراهی رسانه‌ها هستیم، تصریح کرد: رسانه‌ها با آگاهی بخشی در جامعه به ویژه جوامع بومی و محلی و تشویق رانندگان به رعایت سرعت در منطقه تردد یوز می‌توانند نقشی اثر گذار داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه یوزپلنگ نه یک بحث استانی بلکه موضوعی بین‌المللی است، افزود: متأسفانه بیشترین خطر در شاهرود و میامی به عنوان زادگاه یوز مربوط به حضور شتر، کاهش علوفه و طعمه و کمبود نیرو است که باید در این خصوص فرآیندها اصلاح شود.

