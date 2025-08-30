  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

نشستی با یاد محمدعلی بهمنی در اولین سالگرد درگذشتش

سی و یکمین نشست گروه ادبیات انجمن ایران‌شناسی، امروز ۸ شهریور، به یاد زنده‌یاد محمدعلی بهمنی و با موضوع «غزل نو» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین نشست گروه ادبیات انجمن ایران‌شناسی به یاد زنده‌یاد محمدعلی بهمنی و با موضوع «غزل نو» برگزار می‌شود.

در این مراسم که به مناسبت ۹ شهریور اولین سالگرد فوت محمدعلی بهمنی برگزار می‌شود، قطب‌الدین صادقی، کیوان ساکت، عبدالجبار کاکایی، علیرضا بهرامی، علیرضا رئیس‌دانایی، سمانه نائینی، محمود جعفری دهقی و جمعی از علاقه‌مندان به شعر و شخصیت زنده‌یاد بهمنی حضور داشته و درباره این شاعر سخنرانی می‌کنند.

برنامه مورد اشاره، امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷ در سالن مشاهیر تئاتر شهر برگزار می‌شود.

کد خبر 6574433
جواد شیخ الاسلامی

