نشستی با یاد محمدعلی بهمنی در اولین سالگرد درگذشتش

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین نشست گروه ادبیات انجمن ایرانشناسی به یاد زندهیاد محمدعلی بهمنی و با موضوع «غزل نو» برگزار میشود.
در این مراسم که به مناسبت ۹ شهریور اولین سالگرد فوت محمدعلی بهمنی برگزار میشود، قطبالدین صادقی، کیوان ساکت، عبدالجبار کاکایی، علیرضا بهرامی، علیرضا رئیسدانایی، سمانه نائینی، محمود جعفری دهقی و جمعی از علاقهمندان به شعر و شخصیت زندهیاد بهمنی حضور داشته و درباره این شاعر سخنرانی میکنند.
برنامه مورد اشاره، امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷ در سالن مشاهیر تئاتر شهر برگزار میشود.
