شیراز باید الگوی پیشرفت فرهنگی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز به مسئله خودشناسی پرداخت و گفت: انسان‌ها همان دردانه‌ای هستند که خداوند بعد از اینکه گل آنان را سرشت، به خودش «فتبارک الله احسن الخالقین» گفت و انسان را مورد تعظیم ملائک‌الله قرار داد.

وی در ادامه به سخنانی از علامه طباطبایی اشاره کرد و ادامه داد: انسان می‌تواند انتخاب کند، اینکه انسان بهشت برین را نصیب خود کند یا دچار عذاب الیم شود، اختیارش با خود اوست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با طرح این سوال که راز خوشبختی، کلید سعادت و آرامش در مسیر زندگی چیست؟ به عمر کوتاه دنیوی اشاره کرد و افزود: عمر ما در این دنیا دو روزی بیش نیست و در روایات آمده است که هر یک روز قیامت به اندازه هزار سال دنیاست.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به سالگرد ۱۵۰۰ سالگی تولد پیامبر اکرم (ص) در سال جاری، بار دیگر بر اهمیت خودشناسی تأکید کرد و گفت: خودشناسی، راه شناخت خدا و کلید سعادت بشر است و انسان از خودشناسی به خداشناسی می‌رسد.

وی گام دوم پس از خودشناسی را راه‌شناسی دانست و ادامه داد: انسان وقتی خود را پیدا کرد، می‌خواهد در مسیر پیشرفت قدم بردارد، اما راه سعادت همانا «اهدنا الصراط المستقیم» است. همانگونه که امام صادق (ع) فرمودند که صراط مستقیم، صراط علی بن ابی طالب (ع) است. بنابراین راه امیرمومنان (ع) راه خداست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به هدف‌شناسی به عنوان ضلع سوم مثلث خوشبختی اشاره کرد و افزود: انسانی که بدون هدف باشد، سر از پوچ‌گرایی درمی‌آورد و ارزش انسان به قدر هدفی است که برای خود در مسیر زندگی تشخیص می‌دهد.

دوران طلایی خدمت در شیراز به یک الگو تبدیل شود

حجت الاسلام ولدان در ادامه سخنان خود به اهمیت جایگاه شهر شیراز پرداخت و آن را با تمام شهرهای کشور و حتی جهان، دارای تفاوت‌های کلیدی دانست و گفت: این شهر می‌تواند یک الگو باشد، خصوصاً با مدال افتخاری که مقام معظم رهبری (مدظله) به عنوان سومین حرم اهل بیت عصمت و طهارت در ایران به ما عطا کردند. شیراز می‌تواند در قله پیشرفت باشد.

وی ادامه داد: با همدلی و عزم و اراده پولادین، دوران طلایی خدمت در شیراز به یک الگو تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به نقش این سازمان در کنار شهرداری شیراز اشاره کرد و افزود: شهرداری شیراز مردم‌داری می‌کند، هم به فضای سبز و نشاط جامعه می‌پردازد، هم به معماری و زیست‌بوم عمومی شهر، هم زباله‌ها را از کوچه‌ها برمی‌دارد و هم اجسام مردگان را در آرامستان‌ها دفن می‌کند.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه سازمان تبلیغات می‌تواند در کنار سازمان فرهنگی هنری شهرداری شیراز به رسالت فرهنگی خود عمل کند، به لزوم زدودن شبهات از افکار مردم اشاره و تصریح کرد: ما پاکبان‌هایی می‌خواهیم که بهداشت معنوی شهر را تضمین کنند. آرامستان‌هایی می‌خواهیم که بعضی از فکرهای جاهلی و خرافی مردم را با احترام دفن کنند و افکار نو را با اراده و روشی نو برای مردم به ارمغان آورند، در همین راستا سازمان تبلیغات اسلامی فارس آمادگی خود را برای همکاری خود را با شهرداری شیراز در این زمینه اعلام می‌کند.