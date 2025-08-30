آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه‌ خورشیدی ۳ مگاواتی برق در خفر فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برنامههای هفته دولت، عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی در روستای امیرسالار از توابع شهرستان خفر آغاز شد.
این نیروگاه که به نمایندگی از پنج ساخت گاه خورشیدی ۳ مگاواتی در این شهرستان کلنگزنی شد، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و بهرهگیری از انرژیهای تجدید پذیر در استان فارس به شمار میرود.
حسینعلی امیری استاندار فارس در این مراسم با اشاره به ناترازیهای موجود در حوزه انرژی کشور، بر اهمیت راهبردی استفاده از ظرفیتهای خورشیدی تأکید کرد و گفت: مدیریت استان با نگاه بلندمدت و برنامهمحور، توجه ویژهای به توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد و احداث این نیروگاهها را یکی از محورهای اصلی پیشرفت استان در حوزه انرژی میداند.
وی با بیان اینکه برنامهریزی برای احداث نیروگاههای کوچکمقیاس و بزرگمقیاس در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: در جلساتی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط، صورتجلسات تخصصی تنظیم شده و همه دستگاهها مکلف هستند با رویکرد تیمی و هدفمند، مسیر اجرای این پروژهها را هموار کنند.
استاندار فارس افزود: کارهای حقوقی و اجرایی مربوط به اراضی و منابع طبیعی در حال انجام است و تحویل زمینها نیز در دستور کار قرار دارد.
امیری با اشاره به استقبال گسترده سرمایهگذاران از سراسر کشور برای مشارکت در احداث نیروگاههای خورشیدی در فارس، تصریح کرد: با تلاشهای شبانهروزی مدیران و کارشناسان حوزه انرژی استان فارس، توانسته در اجرای برنامههای دولت در حوزه انرژیهای تجدید پذیر، جایگاههای نخست را در کشور به خود اختصاص دهد.
