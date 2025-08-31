به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی و با حضور سرهنگ پاسدار علی اکبر طحان رئیس بسیج سازندگی استان فارس و سرهنگ پاسدار علیرضا مویدی دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی این سازمان در روستای چهار قلات شهرستان ارسنجان تعداد ۶۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

سرهنگ طحان در این مراسم گفت: این پروژه در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم پیشرفت اقتصادی و محرومیت زدایی صورت گرفته است و رویکرد قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی فارس، افزایش مشارکت و توانمندسازی آحاد مردم استان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد در سطح روستاهای فارس می‌باشد.

قابل به ذکر است که نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس که با عنوان «جهاد روشنایی» در سطح استان پهناور فارس و توسط سازمان بسیج سازندگی اجرا می‌شود، امکان تأمین انرژی پاک و پایدار را برای ساکنان محلی فراهم می‌کند.