آیت الله فلاحتی: بازخوانی فرهنگ دفاع مقدس در جامعه ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر شنبه در اجلاسیه شهدای آماد و پشتیبانی در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان در باغ موزه دفاع مقدس، با اشاره به نقش تعیینکننده پشتیبانیهای مردمی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: بازخوانی و بازشناسی فرهنگ پشتیبانی در سالهای جنگ تحمیلی ضرورتی انکارناپذیر است، چراکه آن تجربه گرانسنگ میتواند چراغ راه نسل امروز در برابر تهدیدات فرهنگی و اجتماعی دشمنان باشد.
نماینده ولیفقیه در گیلان و امام جمعه رشت با بیان اینکه رمز ماندگاری انقلاب اسلامی و پیروزیهای بزرگ ملت ایران در دوران جنگ، تبعیت از ولایتفقیه و انسجام مردمی بود، افزود: همانگونه که در روزهای آغازین دفاع مقدس، جوانان گیلانی و دیگر استانها با کمترین امکانات اما با ایمان راسخ به یاری رزمندگان شتافتند، امروز نیز باید این روحیه در جامعه احیا شود.
وی با بازخوانی صحنههای نخستین روزهای جنگ تحمیلی اضافه کرد: ملت ایران در حالی در برابر ارتش بعث ایستاد که بسیاری از کشورها از نظر تسلیحاتی و سیاسی از رژیم صدام حمایت میکردند. با این حال، نیروی ایمان، وحدت ملی و تبعیت از فرمان رهبری باعث شد ایران اسلامی در برابر این تهاجم نابرابر به پیروزی برسد.
آیتالله فلاحتی با اشاره به اینکه اشکها و لبخندهایی که در میان رزمندگان و پشتیبانان دیده میشد، نشانه ضعف نبود بلکه گواه اخلاص و بندگی بود، گفت: آنان هر قدمی که در میدان نبرد و یا پشت جبهه برمیداشتند، برای رضای خدا و سربلندی اسلام بود. همین روحیه خداباوری و ولایتمداری، سرمایهای شد که حتی بزرگترین قدرتهای نظامی را ناکام گذاشت.
نماینده ولیفقیه در گیلان با بیان اینکه امروز نیز کشور با نوع دیگری از جنگ نرم و تهاجم فرهنگی مواجه است، تصریح کرد: همانطور که در دوران دفاع مقدس مردم با جان و دل از جبههها حمایت کردند، امروز هم نیاز داریم که جامعه بهویژه نسل جوان با همان باورها و ارزشها مجهز شود تا بتواند در برابر هجمههای دشمنان ایستادگی کند.
وی افزود: فرهنگ پشتیبانی از دفاع مقدس نشان داد که دفاع از میهن فقط وظیفه رزمندگان خط مقدم نیست، بلکه همه مردم میتوانند نقشآفرین باشند. روستائیانی که در روزهای جنگ، آذوقه، لباس و کمکهای خود را به خطوط نبرد میرساندند، نمونهای روشن از مشارکت فراگیر ملت ایران در دفاع از سرزمین بود.
آیت الله فلاحتی با بیان اینکه اگر ارزشها و تجربههای دفاع مقدس به نسل جوان منتقل نشود، تاریخ تکرار خواهد شد و ملتها ممکن است دوباره دچار غفلت شوند، گفت: بهترین راه انتقال این تجربهها، استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری است. فیلم، کتاب، ادبیات و رسانه میتوانند پیام شهدا و ایثارگران را به زبان امروز برای جوانان بازگو کنند.
وی تصریح کرد: کنگره بزرگداشت ۸۰۰۰ شهید گیلان فرصتی ارزشمند است تا خاطرات و حماسههای شهدای آماد و پشتیبانی، جهادگران و ایثارگرانی که در پشت جبههها نقشآفرینی کردند، دوباره مرور شود.
