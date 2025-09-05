به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن گرامیداشت هفته وحدت و ولادت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: توجه به قشر محروم و مستمند یکی از وظایف اساسی حاکمان و مدیران جامعه اسلامی است.
وی با بیان اینکه حاکم اسلامی نمیتواند نسبت به محرومان و قشر آسیبپذیر بیتفاوت باشد، تصریح کرد: حمایت از نیازمندان نه تنها یک تکلیف شرعی بلکه یک مسئولیت مهم اجتماعی است که باید با دقت، ظرافت و هوشمندی دنبال شود.
امام جمعه رشت افزود: ممکن است برخی بپرسند چرا در جامعه اسلامی فقیر و نیازمند وجود دارد؟ پاسخ روشن است؛ تا زمانی که عدالت کامل برقرار نشده، وظیفه داریم با ابزارهای مختلف به آنان کمک کنیم و این بخشی از مسیر تحقق عدالت است.
کرامت مستمندان؛ آموزه قرآن کریم
آیتالله فلاحتی با اشاره به آیه ۲۷۳ سوره بقره، اظهار داشت: قرآن کریم فقیرانی را که در راه خدا و در تنگنا هستند، افرادی معرفی میکند که از نگاه مردم عادی و نادان ثروتمند به نظر میرسند اما خود به سختی زندگی میکنند. این افراد با حفظ کرامت و عفت خود، از کسی درخواست اصرارآمیز ندارند.
وی افزود: نباید افراد نیازمند را تحقیر کرد یا آبروی آنها را خدشهدار ساخت. این احترام به کرامت انسانی، یکی از اصول مهم دین مبین اسلام است.
امام جمعه رشت ادامه داد: در جامعه کسانی هستند که به دلایل مختلف نتوانستهاند موقعیت اقتصادی و اجتماعی مناسبی کسب کنند، اما حق دارند با عزت و احترام زندگی کنند و از مواهب جامعه بهرهمند شوند.
گرامیداشت ولادت پیامبر (ص) و هفته وحدت
آیتالله فلاحتی با تبریک فرارسیدن ۱۲ ربیعالاول، سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و آغاز هفته وحدت، گفت: این ایام فرصتی است برای وحدت امت اسلامی و تقویت همبستگی میان مسلمانان که دشمنان با تفرقهافکنی در پی تضعیف آن هستند.
امام جمعه رشت ضمن بزرگداشت ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷، این روز را یکی از ایامالله و نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی دانست و بیان داشت: در این روز خون پاک جمعی از مردم غیور ایران در میدان شهدا به دستور رژیم پهلوی به ناحق ریخته شد و این حادثه موجب تزلزل رژیم ستمشاهی و تعجیل در پیروزی انقلاب شد.
وی افزود: ملت ایران هیچگاه یاد این روز و شهدای آن را فراموش نخواهد کرد و وظیفه همه ماست که این یاد را گرامی بداریم.
هشدار نسبت به توطئههای دشمن در منطقه
آیتالله فلاحتی در بخش پایانی خطبهها به وضعیت سیاسی منطقه اشاره کرد و گفت: در عراق و لبنان همچنان شاهد دخالتهای خصمانه آمریکا و برخی قدرتهای خارجی هستیم که با ایجاد ناامنی تلاش میکنند ثبات این کشورها را بر هم زنند.
وی افزود: مردم مسلمان باید هوشیار باشند و اجازه ندهند نقشههای شوم دشمنان به نتیجه برسد و با وحدت و همبستگی، از امنیت و استقلال خود دفاع کنند.
آیتالله فلاحتی در پایان از همه اقشار جامعه خواست که در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و خدمت به محرومان و مستمندان بیش از پیش تلاش کنند و گفت: امیدوارم خداوند به همه مسئولان و ثروتمندان توفیق دهد که با خدمت به نیازمندان، راه بندگی و تقرب به خدا را بپیمایند.
