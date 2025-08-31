۵۰ درصد اراضی کشاورزی نیازمند مجهز شدن به سیستم آبیاری نوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری در نشست خبری خود ضمن گرامی داشت یاد و نام شهدا و تبریک هفته دولت و وحدت، اظهارکرد: شعار دولت شفافیت و پاسخگویی و صحبت صادقانه با مردم است و خود را مکلف به این می‌داند که با صداقت با مسائل برخورد کند و جواب‌ها در این نشست در همین مسیر قرار دارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره وضعیت امنیت غذایی کشور خاطر نشان کرد: این مساله بسیار جدی و مساله نخست تمام کشورها است. این امر هیچ جایگزینی ندارد و حتماً باید برقرار شود چراکه یکی از تکالیف دولت‌ها در برابر ملت‌هایشان است. امنیت غذایی اولین مؤلفه مبحث امنیت است. حادثه وحشتناکی که در غزه رخ می‌دهد و یک الی دو میلیون نفر انسان در مقابل دیدگان میلیاردها انسان از گرسنگی نسل کشی می‌شوند؛ نمونه بارز اهمیت امنیت غذایی است. سلاح گرسنگی در غزه توسط صهیونیست‌ها یک نسل کشی را رقم زده است. اگر امنیت غذایی یک روز تداوم نداشته باشد فجایع رقم می‌زند.

طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است و از منفی ۱۱ میلیار دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.

نوری در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات این وزارتخانه برای عبور از شرایط خشکسالی و وضعیت منابع تولید از نظر آب و خاک، تصریح کرد: تکالیف قانونی برای تأمین امنیت غذایی کشور داریم و بنا است با وجود همه این موانع و مشکلات به اهداف خود برسیم. در زمین هموار و شرایط مساعد خیلی رسیدن به این اهداف سخت نیست. چند مسیر برای عبور از این بحران و شرایط خشکسالی داریم. نخست مصرف بهینه اب است. تکلیف ما نسبت به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه مشخص شده است. مصرف بهینه اب اولویت اول ما است. روش‌هایی که به این امر کمک می‌کند از نظر انتقال آب و رساندن آن به پای گیاه است. این امر معمولاً به منابع زیادی نیاز دارد و مستلزم هزینه بسیار بالا هستند. حدود ۵۰ درصد اراضی کشور نیاز به تجهیز به این سیستم‌ها دارند که به تدریج با تزریق منابع انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: راه دیگر ما به نژادی و به زراعی است. در مورد شکر جهش ما توام با کاهش مصرف آب رخ داده است. طرحی با ستاد اجرایی فرمان امام در دیم زارها برای افزایش تولید گندم داریم. در دهه گذشته حدود ۵ میلیون تن گندم داشتیم اما الان این رقم به عدد ۸ میلیون تن نزدیک شده است و این امر خود بیانگر تلاش‌ها در این زمینه است.

وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم افزود: این امر قیمت گذاری اساسی در کشور است که وقت قانونی آن سپری شده است اما ما قبل از وقت قانونی برای اقدام کردیم. هنوز نظرات کارشناسی به هم نزدیک نشده است که اعلام قیمت را داشته باشیم اما قبل از شروع سال زراعی جدید این قیمت اعلام می‌شود. از طرفی حدود ۹۴ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شده است که این میزان پرداخت در چند سال اخیر بی سابقه است.

وی با اشاره به رشد کشاورزی ادامه داد: رشد بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳ از منفی ۲.۴ درصد به مثبت ۳.۲ رسیده است.

نوری قزلجه درباره برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای عبور از خشکسالی و بهبود مصرف آب در این حوزه، گفت: این تکلیفی است که در برنامه هفتم بر عهده ما است. این امر از بهبود وضعیت انتقال آب با کمترین تلفات تا پای گیاه یکی از برنامه‌ها است. در حال حاضر ۵۰ درصد اراضی نیاز به تجهیز شدن سیستم‌های آبیاری نوین دارند.

وی ادامه داد: به نژادی و به زراعی از دیگر روش‌ها برای عبور از خشکسالی و مصرف بهینه از منابع پایه به ویژه آب است.

