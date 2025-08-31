استاندار خراسان رضوی: نصب مجسمه فردوسی هیچ مانعی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح سه‌راه فردوسی و شش پروژه عمرانی دیگر و همچنین افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی در منطقه ۱۲ مشهد با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری اظهار کرد: امروز با اجرای تقاطع غیرهمسطح فردوسی، یکی از گره‌های جدی ترافیکی منطقه باز خواهد شد که سهم بسزایی در روان‌سازی تردد و تسهیل دسترسی به منطقه توس خواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند توس، افزود: منطقه توس و فردوسی، گنجینه‌ای بی‌بدیل برای مشهد و استان است و همان‌گونه که مقام معظم رهبری بارها بر آبادانی، زیباسازی و رفع مشکلات این منطقه تأکید کرده‌اند، ما نیز وظیفه داریم برای تحقق این مهم گام برداریم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: شورای احیای منطقه توس در گذشته تشکیل شده بود و اقدامات خوبی نیز انجام شد، اما مدتی است که این شورا عملاً تعطیل شده است. اولین درخواست ما این است که این شورا با همکاری وزارت میراث فرهنگی دوباره احیا شود تا بتواند وظایف خود را دنبال کند.

مظفری با تأکید بر ضرورت الحاق منطقه توس به مشهد، اظهار کرد: توان و ظرفیت شهرداری مشهد برای احیای این منطقه بسیار بالاست و پیشنهاد ما ایجاد شهرداری منطقه تاریخی در توس است. این موضوع علاوه بر تصویب شورا، نیازمند موافقت وزارت کشور نیز خواهد بود. به باور ما، تأسیس شهرداری منطقه تاریخی توس می‌تواند در ثبت جهانی این منطقه و رفع برخی موانع قانونی و اجرایی نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: اگر شهردار ویژه‌ای برای شهر تاریخی توس منصوب شود، در ردیف‌های بودجه و برنامه‌های ملی نیز می‌توانیم جایگاه ویژه‌ای برای این منطقه تعریف کنیم و اقدامات زیرساختی و عمرانی را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

استاندار خراسان رضوی در ادامه به موضوع مجسمه فردوسی اشاره کرد و گفت: نصب این مجسمه هیچ مانعی ندارد و به اعتقاد من یک ضرورت و مطالبه عمومی مردم است. برخی نگرانی‌ها مبنی بر مقایسه این نماد فرهنگی با اماکن مذهبی از جمله حرم مطهر رضوی، نادرست است؛ چرا که نورانیت و عظمت حرم امام رضا (ع) عالم‌گیر بوده و با چنین موضوعاتی قابل مقایسه نیست.

مظفری تصریح کرد: نمادهای اقتدار ایران اسلامی همین شخصیت‌های بزرگ فرهنگی و تاریخی هستند و نصب مجسمه فردوسی اقدامی درست و ارزشمند خواهد بود. لازم است همه دستگاه‌ها در این زمینه همراهی داشته باشند تا این مطالبه به نتیجه برسد. البته بررسی‌های مربوط به مکان و جزئیات اجرای این پروژه باید با دقت انجام شود.

استاندار خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: منطقه توس نه‌تنها متعلق به مشهد و خراسان، بلکه میراثی ملی و جهانی است و باید با هم‌افزایی، همدلی و برنامه‌ریزی دقیق برای اعتلای آن گام برداریم.