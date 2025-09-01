آخرین وضعیت معرفی سرپرستان دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درخصوص معرفی و تایید صلاحیت روسای دانشگاهها گفت: جدیداً یک تعدادی از سرپرستان دانشگاهها به کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاهها در شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی شدهاند مانند رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر که فکر میکنم بتوانیم یکشنبه هفته آینده جلسه کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاهها را برگزار کنیم.
وی درخصوص اینکه چرا خبر تایید ریاست روسای دانشگاههای خوارزمی و علامه طباطبایی برخلاف روال توسط وزیر علوم اعلام شد گفت: درواقع اینها یک موارد پیگیری داشتند و ما تایید کردیم و سپس وزیر علوم اعلام کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در خصوص آخرین وضعیت سند آمایش آموزش عالی و اینکه آیا وزارت علوم گزارشی دراین خصوص به شورای ارائه کرده است یا خیر گفت: خیر هنوز وزارت علوم گزارشی ارائه نداده است ولی با ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تعامل خوبی دارند و امیدواریم به زودی جمع بندی شود.
به گزارش مهر، اخیراً حسین سیمایی صراف وزیر علوم در خصوص اقدامات وزارت علوم برای تعیین هرچه زودتر رئیس دانشگاههایی که با سرپرست اداره میشوند، اعلام کرده بود: شاید حدود ۱۵ دانشگاه با سرپرست اداره میشوند و بنابراین مشکل خاصی در اداره دانشگاهها نداریم. فقط باید یک مدت آزمایشی در دوره سرپرستی بمانند که خیلی کوتاه خواهد بود؛ قانونا تا شش ماه میتواند باشد ولی عملاً ظرف سه چهار ماهی که از سرپرستی آنها بگذرد، آنها را برای تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی میکنیم.
