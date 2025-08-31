لزوم ایجاد کتابخانه تخصصی حضرت مهدی (عج) در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری یکشنبه شب در جلسه شورای سیاستگذاری و بنیاد فرهنگی موعود بر اهمیت وظایف دینی در قبال امام عصر (عج) تأکید کرد و خواستار شناخت، ایمان، اطاعت و ترویج فرهنگ مهدوی شد.
وی با اشاره به ضرورت اثرگذاری جلسات و برنامهها، بیان کرد که بنیاد حضرت مهدی (عج) باید برنامهمحور باشد و نظارت حضرت بر اعمال ما را مدنظر قرار دهد.
صفایی بوشهری پیشنهاد داد که دعای ندبه بهصورت هفتگی و با همکاری دستگاههای مختلف برگزار شود تا جاذبه بیشتری داشته باشد.
وی همچنین به ظرفیتهای رسانهای بوشهر اشاره کرد و امکان راهاندازی شبکه تلویزیونی محلی برای تولید برنامههای دینی را مطرح نمود.
وی بر لزوم فعالیتهای فرهنگی در مدارس و مراکز آموزشی تأکید کرد و خواستار افزایش تعداد مدارس امین در استان شد. همچنین، اهمیت پژوهشهای مهدوی را یادآور شد و پیشنهاد ایجاد صندوقی برای حمایت از پژوهشگران را مطرح کرد.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت شفافیت در هزینهکرد منابع مالی بنیاد تأکید کرد و خواستار تعریف طرحهای مهدوی در قالب پروژههای رسمی استان شد.
وی در نهایت به فعالیتهای خیرخواهانه و نقش خیریه حضرت مهدی (عج) در حمایت از امور پژوهشی و اجتماعی اشاره کرد.
نظر شما