وقوع زلزله مرگبار در شرق افغانستان با صدها کشته و زخمی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع افغانی از زلزله قوی در شرق افغانستان و نزدیک مرز با پاکستان و کشته شدن دستکم ۲۵۰ نفر بر اثر آن و زخمی شدن شماری دیگر خبر دادند.
بر اساس این گزارش، زمینلرزهای به بزرگی ۶ ریشتر نیمهشب یکشنبه شرق این کشور را لرزاند و موجب تلفات جانی و خسارات مالی در چند ولایت شد.
به گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، کانون این زلزله در ۳۵ کیلومتری شمال روستای باساول در شهر مهمنددره ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.
بر اساس گزارش های محلی، این زلزله خسارات و تلفات زیادی در شهر دره نور ولایت ننگرهار برجای گذاشته است.
زمان وقوع زلزله ساعت ۱۱:۴۷ شب به وقت محلی اعلام شد و حدود ۲۰ دقیقه بعد نیز پسلرزهای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در همان منطقه رخ داد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان (طالبان)، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با تأسف زلزله در برخی از ولایتهای شرقی ما به مردم تلفات جانی و خسارات مالی وارد کرده است. مسئولان محلی و مردم در حال تلاش برای نجات آسیبدیدگان هستند و تیمهای کمکی از مرکز و ولایات نزدیک نیز به منطقه اعزام شدهاند.
این زمین لرزه ولایات مختلف از جمله کابل و برخی مناطق پاکستان را نیز لرزانده است.
به گفته مقامهای محلی ولایت ننگرهار، شمار کشته شدگان در دره نور تاکنون به ۹ نفر و تعداد مجروحان به ۲۰ نفر رسیده است. در این میان، دو کودک جان باخته و چهار نفر دیگر زخمی شدهاند.
همچنین در روستای «ستن» از شهرستان دره نور، سقف یک خانه بر اثر زلزله فروریخت که جان دو کودک را گرفت و چهار کودک دیگر زخمی شدند.
گزارشها حاکی است شش مجروح دیگر نیز از شهر جلالآباد به بیمارستان حوزهای منتقل شدهاند که وضعیت جسمانی آنها رضایتبخش اعلام شده است.
نقیبالله رحیمی، سخنگوی اداره بهداشت ولایت ننگرهار، تعداد مجروحان منتقلشده به بیمارستانهای محلی را ۱۵ نفر اعلام کرده است.
مقامهای محلی هشدار دادهاند که آمار فعلی نهایی نیست و احتمال افزایش آن وجود دارد.
مقامات ولایت ننگرهار به نهادهای امنیتی، بهداشت عمومی و مدیریت حوادث اضطراری دستور آمادهباش فوری داده و خواستار رسیدگی فوری به خانوادههای آسیبدیده شده است.
این در حالی است که افغانستان به دلیل قرار گرفتن در محل تلاقی صفحات تکتونیکی اوراسیا و هند همواره در معرض زمینلرزههای شدید قرار دارد. در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، زمینلرزهای به بزرگی ۶.۳ ریشتر بیش از چهار هزار کشته برجای گذاشت که مرگبارترین فاجعه طبیعی چند دهه اخیر کشور بود. پیشتر در جولای ۲۰۲۲ نیز زلزله ۵.۹ ریشتری در شرق کشور بیش از هزار کشته و دستکم ۱۵۰۰ زخمی برجای گذاشته بود.
