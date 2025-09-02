به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هلال احمر تهران، روز جمعه ۷ شهریورماه؛ یکی از کوهنوردان حدود ۶۵ ساله اهل کرج در حین صعود به ارتفاعات دره دارآباد، منطقه شن سیاه دچار سانحه شد و بر اثر سقوط حدود ۴۰۰ متر، در دم جان باخت.

با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر، امکان انتقال پیکر در همان روز وجود نداشت. به همین دلیل با همکاری نجات گران هلال‌احمر، فدراسیون کوهنوردی، کوهنوردان محلی و تیم‌های امدادی تهران و کرج، تیمی ۲۶ نفره تشکیل شد.

این عملیات به دلیل سختی شرایط بیش از ۷۲ ساعت به طول انجامید و نهایتاً پیکر کوهنورد جان‌باخته، به نیروی انتظامی تحویل داده شد.