به گزارش خبرنگار مهر، فیفا از تعهد جدید خود برای حمایت از جام ملتهای کافا خبر داد. این رقابتها که توسط اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی (CAFA) برگزار میشود، در سال ۲۰۲۵ به میزبانی تاجیکستان و ازبکستان در حال برگزاری است و هشت تیم در آن حضور دارند.
در این دوره، دو تیم راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶ نیز در تورنمنت حضور دارند.
در راستای تعهد فیفا برای فراهم کردن مسابقات باکیفیتتر و معنادار در سطح ملی و باشگاهی، این نهاد اعلام کرد که از جام ملتهای کافا (تورنمنت دوسالانه فوتبال مردان در آسیای مرکزی) حمایت میکند.
این دوره با ۱۴ مسابقه همراه است و دیدار نهایی در روز دوشنبه، ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) در تاشکند برگزار میشود.
ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا در این باره گفت: «رقابتهایی مانند جام ملتهای کافا فرصتهای ارزشمندی برای تیمها فراهم میکند تا در کنار هم رقابت کنند و فوتبال را جشن بگیرند. فیفا متعهد است از چنین رویدادهایی پشتیبانی کند و همراه با کنفدراسیونها، اتحادیههای منطقهای و فدراسیونهای عضو، راههایی برای برگزاری مسابقات ملی و باشگاهی بیشتر در سطح منطقهای بیابد. فیفا مفتخر است که در کنار کافا ایستاده تا این تورنمنت به سکویی برای رشد، شور و لحظاتی فراموشنشدنی تبدیل شود.»
پس از نخستین دوره در سال ۲۰۲۳، این مسابقات گسترش یافته و اکنون با حضور هشت تیم ملی برگزار میشود؛ شامل شش عضو کافا و دو تیم مهمان.
در دهمین سالگرد تأسیس کافا، انتظار میرود پوشش رسانهای گستردهای در آسیای مرکزی و فراتر از آن داشته باشد. تیمهای مهمان عمان و هند باعث شدند دامنه این تورنمنت سه بازار کلیدی فوتبال – آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاورمیانه – را دربر بگیرد.
ازبکستان به عنوان میزبان و تیمی که برای نخستین بار به جام جهانی رسیده، در کنار ایران بهعنوان دیگر تیم راهیافته به جام جهانی، سطح بالای این رقابتها را نشان میدهند.
حمایت فیفا از این مسابقات بر پایه هدف هفتم برنامه راهبردی فیفا برای فوتبال جهانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ استوار است؛ هدفی که به ایجاد و حفظ تورنمنتهای بینالمللی جدید و باکیفیت، بهویژه در مناطقی که چنین فرصتهایی کمتر وجود دارد، تأکید دارد.
طبق برنامه FIFA Forward 3.0 تا سال ۲۰۲۶، هر ساله ۵ میلیون دلار به اتحادیههای منطقهای همچون کافا اختصاص خواهد یافت تا رقابتهای مردان، زنان و جوانان برگزار کنند. همچنین طرح توسعه استعدادها و برنامه توسعه فوتبال زنان فیفا نیز به رشد فوتبال در این منطقه کمک خواهد کرد.
این سیاستها پشتوانه تلاشهای کافا بوده که در خط مقدم گسترش دسترسی به فوتبال در آسیای مرکزی قرار دارد. در کنار رقابتهای اصلی مردان، این اتحادیه تاکنون چندین تورنمنت از رده سنی زیر ۱۴ سال تا زیر ۱۹ سال مردان و از رده سنی زیر ۱۵ سال تا سطح بزرگسالان زنان را نیز برگزار کرده است.
نظر شما