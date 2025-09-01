امیدواری برای بقای یوزپلنگ؛ تقویت نیروهای حفاظتی پارک ملی توران شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری غروب دوشنبه در بازدید از پارک ملی توران شاهرود و گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه تأمین امنیت زیستگاه و نیروی انسانی برای حفاظت از یوز در دستور کار است، ابراز داشت: برای حفظ بقای یوز هر آنچه در توان هست اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه نیروهای حفاظتی و محیط بان پارک ملی توران شاهرود تقویت می‌شود، افزود: افزایش امنیت زیستگاه از جمله اقداماتی که در این سفر به اجرا درآمد.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه برای پروژه‌های حفاظتی در صدد تأمین اعتبارات لازم هستیم، ابراز داشت: برخی اقدامات لازم نیز در این خصوص انجام گرفته است.

انصاری در ادامه تصریح کرد: بخشی از اقدامات شامل تأمین روشنایی مسیر، رعایت سرعت مطمئنه و فنس کشی و استاندارد سازی معابر در محور عباس آباد به میامی بوده است.

وی افزود: قطعاً حفاظت و حراست از یوزپلنگ نیازمند کار مشارکتی و آموزش جوامع محلی و تلاش رسانه‌ها برای آگاه سازی عموم مردم است و در این صورت می‌توان به بقای آن امیدوار بود.