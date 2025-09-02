به گزارش خبرنگار مهر، نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان‌های مردمی نهاد، فعالان زیست محیطی و کنشگران محیط زیستی شهرستان شاهرود صبح سه شنبه در سالن هلال احمر شاهرود برگزار شد.

سازمان‌های مردم نهاد، کنشگران محیط زیستی، گروه‌های مردمی، فعالان محیط زیستی و جمعی از مدیران محیط زیست استان سمنان و شهرستان شاهرود در این نشست حضور دارند و قرار است درباره یوزپلنگ ایرانی و ضرورت نگهداری از این گونه نادر جانوری، صحبت کنند.

حضور سازمان‌های مردم نهاد در کنار محیط زیست برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی، مراقبت از این گونه نادر جانوری، نقش سمن‌ها و کنشگران محیط زیستی و رسانه‌ها در نگهداشت این گونه نادر جانوری و همچنین آموزش جوامع محلی در این باره از جمله مباحث مطروحه در این نشست خواهد بود.

نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد استان سمنان و شهرستان شاهرود نیز در این نشست زمانی را در اختیار خواهند داشت تا به نوبت مسائل خود را مطرح سازند. به نظر می‌رسد مسئله شاهوار و ضرورت جلوگیری از معدنکاری و تخریب این کوهستان آبساز و حیات بخش در کنار یوزپلنگ ایرانی، ضرورت حفاظت از جنگل ابر و ساماندهی گردشگری در این جنگل ثبت جهانی و… از دیگر موضوعات این نشست خواهد بود.

انصاری قرار است بعد از این نشست در شورای اداری شهرستان شاهرود با حضور استاندار سمنان نیز حضور یابد این نشست به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود برگزار خواهد شد.

جمعی از مردم شاهرود نیز در مقابل هلال احمر شهرستان شاهرود همزمان با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست حاضر شدند و پلاکاردهای نجات شاهوار، تعطیلی کامل معدن کاری در این کوهستان آبساز و حیات بخش را در دست داشتند و خواستار تصمیم گیری نهایی برای این کوهستان شدند.