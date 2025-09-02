  1. بین الملل
حادثه امنیتی در پاکستان در پی حمله انتحاری به مقر پلیس

حمله انتحاری با خودروی بمبگذاری‌شده به مقر پلیس مرزی در شمال غربی پاکستان به وقوع انفجار و تبادل آتش بین پلیس و شبه‌نظامیان منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مقامات پاکستان از حمله انتحاری با خودروی بمبگذاری شده به مقر پلیس مرزی محلی این کشور در ناحیه «بنو» در ایالت ملتهب خیبرپختونخواه واقع در شمالی غربی پاکستان خبر دادند.

به گفته پلیس، در پی برخورد این خودرو به درب ورودی مقر، انفجاری قدرتمند ایجاد شد که با ورود شبه‌نظامیان به تاسیسات امنیتی، با تبادل آتش و وقوع چند انفجار ادامه پیدا کرد.

یکی از مقامات پلیس گفت که منطقه هم‌اکنون قرنطینه شده و عملیات علیه شبه‌نظامیان ادامه دارد. در این حادثه سه افسر پلیس مجروح و تعدادی از شبه‌نظامیان نیز کشته شدند.

