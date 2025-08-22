امروز جمعه ۳۱ مرداد هر کیلو گرم دام زنده بین ۲۴۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ نرخ هر کیلو گرم دام سبک بین ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است.

بازار دام سبک

نرخ دام سبک در این فصل روند کاهشی دارد؛ در حالی که پایان سال هر کیلو گرم گوسفند زنده حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، این رقم در مقطعی از سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۴۰ هزار تومان هم رسید. در ادامه در ماه پایانی سال قیمت‌ها سیر نزولی دارند زیرا دامدار برای تأمین هزینه علوفه دام‌های خود در نیمه دوم سال به فروش بخشی از گوسفندان خود مبادرت می‌کند.

با وجود روند کاهشی قیمت دام سبک اما قیمت گوشت قرمز در بازار پایین نیامده و چسبندگی دارد.

بازار دام سنگین

در بازار دام سنگین قیمت‌ها روند افزایشی دارد و با وجود عدم کمبود و عرضه دام، نرخ هر کیلو گرم گوساله زنده بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است.

این قیمت در پایان سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار تومان بود.

بازار مرغ زنده و جوجه یک روزه

در این بازار هر کیلو گرم مرغ زنده، استان به استان تفاوت دارد؛ اما به طور میانگین این عدد بین ۸۲ تا ۸۸ هزار تومان است.

نرخ هر قطعه جوجه یک روزه هم بسته به نژاد آن به طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان اعلام می‌شود.