به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامی داشت روز خبرنگار در سالن اتاق بازرگانی سمنان ضمن اشاره به توفیقات رسانهها به خصوص در سالهای اخیر بیان کرد: در دولت اقدامات خوبی انجام شده اما از ظرفیتهای رسانههای استان سمنان برای بازگو کردن این اقدامات بهره گیری نمیشود.
وی با بیان اینکه اصحاب رسانه کمک حال دولتیها هستند، افزود: از شخص رئیس جمهور گرفته تا استانداران و مسئولان محلی باید برای نشان دادن ظرفیتها و تبیین اقدامات از رسانهها بهره گیری بهتر و بیشتری داشته باشند.
دبیرکل مردم سالاری با بیان اینکه در استان سمنان ظرفیتها فراوان است، ابراز کرد: یکی از ظرفیتهای موجود در استان شخصیتهایی مانند نماینده ولی فقیه در استان سمنان است که میتوان از این شخصیتها در بیان مطالبات و انتقال دغدغههای مردم به مسئولان بالادستی به خوبی بهره برد.
کواکبیان در مثالی برای این موضوع به کمبود شدید آب در استان سمنان اشاره کرد و افزود: بهره گیری از ظرفیت چهرههای تأثیرگذار استان در کنار رسانهها میتواند رسیدگی مسئولان ارشد کشوری در ارتباط با این مشکلات را تسریع کند.
وی با بیان اینکه امکان انتقال آب بین حوزهای به خصوص از خزر به فلات مرکزی کشورمان فراهم شده است، ادامه داد: درخواست ما این است که مقوله مهم انتقال آب به استان سمنان هم از طریق رسانهها و هم چهرههای برجسته سیاسی و فرهنگی استان دنبال شود.
نظر شما