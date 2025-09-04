به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد بعد ازظهرپنج شنبه در آئین رونمایی از تکمیل پروژههای مرمتی و تکمیل ۲۰۰ پروژه مرمتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، ضمن قدردانی از اساتید، نخبگان و پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی، بر اهمیت حفظ و پاسداری از آثار تاریخی تاکید کرد.
وی میراث فرهنگی را نماینده هویت، تاریخ و هنر مردمان گذشته دانست و افزود: آثار تاریخی، امین جامعه و ارزشمندترین داراییهای آن هستند که روح زندگی را برای آیندگان به یادگار میگذارند و ارتباط میان گذشته و آینده را برقرار میسازند.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به چالشهای پیش رو، اظهار کرد: در تقابل جدی فرهنگ ما با هجوم تمدنهای مختلف، تحلیل مؤلفههای فرهنگی برای طراحیهای شهری ضروری است و برای حفاظت از میراث، باید آن را به درستی معرفی کرده و از طریق گردشگری، نمایش آن را تقویت کنیم.
استاندار اصفهان در ادامه، برای حفظ میراث فرهنگی چند پیشنهاد ارائه کرد و گفت: ایجاد یک همکاری دفاعی برای مقابله با آسیبها، تأسیس آرشیو تصویری و تاریخ شفاهی از تجربیات پیشکسوتان، اعطای «نشان افتخار» به فعالان این حوزه، جلب مشارکت بخش خصوصی و جامعه در حفاظت از آثار تاریخی، تأسیس یک مدرسه برای تربیت نسل جدید مرمتگران با روشهای اصیل مهمترین آنها است.
جمالینژاد با تأکید بر اینکه پیشکسوتان این عرصه ساعتها برای حفظ و نگهداری میراث تلاش کردهاند، گفت: باید برای حفاظت از این گنجینههای ارزشمند حمایت همهجانبه کرد.
رونمایی از ابتکار «روز ملی میراث خلاق»؛ بهرهگیری از هوش مصنوعی و جوانان برای حفاظت از آثار تاریخی
وی در اقدامی نوآورانه برای حفظ و معرفی میراث فرهنگی کشور، بر ضرورت «تسهیل انتقال دانش دست به دست» و استفاده از ظرفیت مشاوران جوان و تحصیلکرده در پروژههای مهم میراث فرهنگی تأکید کرد.
استاندار اصفهان گفت: بر اساس این طرح، حضور پررنگ و ارزشمند بانوان در عرصه مشاوره و مدیریت پروژههای اخیر به عنوان یک نقطه قوت برجسته معرفی شده است و این نگاه، نقش مشاوران جوان و دانشآموختگان را در ارتقای پروژههای ملی حیاتی میداند.
وی گفت: در بخش مالی نیز بر «تضمین و افزایش بودجه» حفاظت از میراث تاریخی تأکید شده و گفته شده است نهادهای مربوطه در تهران و سایر استانها آماده هستند تا با همکاری یکدیگر، بودجه این حوزه را تا چندین برابر افزایش دهند تا چالشهای پیشروی آثار تاریخی مرتفع شود.
جمالینژاد یکی از محورهای کلیدی را، جلب مشارکت عمومی و بهرهگیری از فناوریهای نوین دانست و افزود: در این راستا، «هوش مصنوعی» به عنوان ابزاری قدرتمند برای عکسبرداری، مستندسازی، بازسازی و معرفی متفاوت آثار تاریخی است و این فناوری میتواند به خلق روزی متفاوت برای میراث فرهنگی بینجامد.
وی در سخنان پایانی بر یک دغدغه مهم متمرکز شد و بیان کرو: گرچه به آثار تاریخی توجه میشود، اما اغلب به «خالقان» این میراث، که اجداد و نیاکان ما هستند، توجهی نمیشود. برای جبران این امر، پیشنهاد شد که «یک روز خاص» در تقویم ملی به عنوان «روز ملی میراث خلاق» نامگذاری شود زیرا در این روز، نه تنها آثار تاریخی، بلکه خلاقیت، هنر و دانش سازندگان آنها به مردم معرفی خواهد شد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: این روز میتواند بهانهای برای قدردانی از خالقان عزیز میراثمان و کمک به احیای هویت تاریخی باشد.
