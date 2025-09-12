  1. ورزش
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

پینگ پنگ باز ایران در چلنجر کاپ آلمان قهرمان شد

محمد موسوی لژیونر تنیس روی میز کشورمان با درخشش در رقابت‌های چلنجر کاپ آلمان عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، این رقابت‌ها که با حضور ۸ بازیکن منتخب برگزار شد با قهرمانی محمد موسوی ملی پوش تنیس روی میز کشورمان به پایان رسید.

موسوی در مرحله مقدماتی این مسابقات که به صورت دوره‌ای انجام شد، با صدرنشینی به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد.

لژیونر تنیس روی میز کشورمان در دیدار نیمه‌نهایی مقابل توبیاس سالتسر از آلمان به پیروزی دست یافت و راهی فینال شد. موسوی در دیدار پایانی نیز در حالی که ۲ بر ۱ عقب بود با یک کامبک تماشایی با نتیجه ۳ بر ۲ برابر نیکلاس ریندل از آلمان به برتری رسید تا قهرمانی این دوره از مسابقات را به نام خود ثبت کند.

شایان ذکر است محمد موسوی عضو تیم ملی تنیس روی میز ایران نیز در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا که مهرماه سال جاری به میزبانی هند برگزار خواهد شد، حضور خواهد داشت.

