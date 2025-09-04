  1. ورزش
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

تاکید پیام نیازمند بر اشتباهش؛ توپ را ساده گرفتم

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران گفت: در صحنه گل اول تاجیکستان توپ به طور کامل از خط دروازه رد نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نیازمند پس از تساوی دو بر دو مقابل تیم ملی فوتبال تاجیکستان در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ در مورد اشتباه خود اظهار داشت: به کل تیم و بازیکنان خسته نباشید می‌گویم و از هم‌تیمی‌هایم، مربیان و همه مردم عذرخواهی می‌کنم. اشتباه بچه‌گانه‌ای بود و توپ را ساده گرفتم، و بعد از آن هم شیرازه تیم از هم پاشیده شد و بی‌تمرکز بازی کردیم و بازی‌مان بی‌جهت سخت شد.

وی افزود: به نظر خودم گل نشد اما اشتباه اولی نباید صورت می‌گرفت.

نیازمند در مورد فشار تماشاگران گفت: من صحنه گل را ندیدم اما اشتباه اولی را نباید مرتکب می‌شدم و توپ فر خورد. به نظر خودم توپ گل نشد.

