به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در پایان بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و تاجیکستان در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اظهار داشت: بازی دست ما بود اما یکسری اتفاقات افتاد که کنترل بازی از دست ما خارج شد و دفعات قبل هم چنین اتفاقی برای ما رخ داده بود.

او ادامه داد: می‌توانستیم خیلی بهتر بازی کنیم و موقعیت‌های بیشتری داشتیم، اما تمرکز کافی را نداشتیم که این روی نتیجه بازی تأثیرگذار بود.

طارمی تصریح کرد: فشار هواداران تاجیکستان باعث نتیجه تساوی نبود و عدم تمرکز بازیکنان را علت اصلی می‌دانم، از خودم تا بقیه بازیکنان تمرکز کافی نداشتیم. از همه هواداران تیم ملی عذرخواهی می‌کنم.

او افزود: قطعاً همه چیز درست خواهد شد و سعی خواهیم کرد تا در آینده با تمرکز و اعتماد به نفس بیشتری بازی کنیم. نمایشی که جلوی تاجیکستان داشتیم قدرت اصلی تیم ملی نبود و در دیدارهای آینده شرایط بهتر خواهد شد.

طارمی ادامه داد: خداراشکر که این اتفاق در بازی امروز رخ داد تا برای ما درسی شود و در بازی‌های آینده این‌گونه بازی نکنیم. در مصاف با قرقیزستان و کره شمالی هم چنین اتفاقی را تجربه کرده بودیم، اما از آن بازی‌ها درس نگرفتیم و باید کاری کنیم تا این اتفاقات در تیم ملی رخ ندهد.

او تصریح کرد: می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و بازی را سوارتر دنبال کنیم. کلین‌شیت‌ها جزئی از بازی هستند که باید انجام شوند اما ساختار دفاعی به همه بازیکنان مربوط است و همه در آن سهیم هستند.