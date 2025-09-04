شهادت ۸۴ فلسطینی دیگر؛ شمار شهدای غزه به ۶۴۲۳۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین اون لاین، جنگ نسلکشی که توسط اشغالگران اسرائیلی در نوار غزه به راه افتاده، وارد ششصد و نود و نهمین روز خود شده است و رژیم صهیونیستی در این مدت مرتکب جنایاتی از جمله قتل، ویرانی، آوارگی و گرسنه نگه داشتن فلسطینیان شده است.
در این مدت دهها هزار نفر کشته و زخمی شدهاند و از سرنوشت هزاران نفر دیگر که همچنان زیر آوارها هستند و یا در خیابانها رها شدهاند، هیچ خبری نیست.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۴ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۳۳۸ نفر نیز زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه همچنین اعلام کرد که در مراکز توزیع کمکها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ نفر شهید و ۱۷۴ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینیهایی که در این مراکز به شهادت رسیدهاند به ۲۳۵۶ شهید و ۱۷۲۴۴ زخمی نفر برسد.
از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ که موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه آغاز شده است تاکنون ۱۱۶۹۹ نفر به شهادت رسیده و ۴۹۵۴۲ نفر نیز زخمی شدهاند و بدین ترتیب شمار شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۴۲۳۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۱۵۸۳ نفر رسیده است.
