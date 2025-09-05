دولت لبنان: طرح ارتش برای خلع سلاح مقاومت محرمانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان، پول مرقص وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان در کنفرانس مطبوعاتی بعد از نشست کابینه اعلام کرد که شورای وزیران این کشور تصمیم گرفته صحبت‌ها در خصوص طرح ارتش برای خلع سلاح مقاومت و مذاکرات مربوط به آن را محرمانه نگه دارید.

وی ادامه داد که شورای وزیران به طرح ارتش مبنی بر انحصار سلاح در اختیار دولت این کشور گوش داده و از آن استقبال کرده است.

مرقص تأکید کرد که فرماندهی ارتش گزارش ماهانه‌ای در مورد طرح انحصار سلاح به هیئت وزیران ارائه خواهد کرد.

وی افزود که رئیس جمهور در این نشست مجدداً تجاوزات اسرائیل را محکوم کرده و از دیپلماسی لبنان که تمدید مأموریت نیروهای یونیفل را همراهی کرد، تمجید نمود و این تصمیم را به منزله پیروزی برای لبنان دانست. رئیس جمهور همچنین به تحولات مثبت اقتصادی اشاره کرده و بر لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر تأکید نمود.

مرقص ادامه داد که نواف سلام، نخست وزیر نیز در اظهاراتی خاطرنشان کرد که هیچ سرمایه‌گذاری‌ای جز با برقراری شرایط امنیت و ایمنی در کشور انجام نمی‌شود و این چیزی است که در طول بازدیدهایم از فرانسه و مصر از آن اطمینان حاصل کردم.

مرقص تأکید کرد که لبنان بر اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل و عدم نادیده گرفتن توافق توقف تنش‌ها اصرار دارد. البته هرگونه پیشرفت در سند آمریکایی منوط به پایبندی طرف‌های دیگر از جمله رژیم صهیونیستی است.

وی گفت که ارتش لبنان اجرای طرح انحصار سلاح را بر اساس امکانات موجود آغاز خواهد کرد و فرمانده ارتش محدودیت‌های مربوط به این طرح را که به خود ارتش مربوط می‌شود و موانعی را که رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کند، را ارائه داد.

سخنگوی دولت لبنان افزود که دولت لبنان متعهد به تهیه یک استراتژی امنیت ملی است و این در راستای تحقق اصل گسترش کنترل دولت بر تمام اراضی خود و انحصار سلاح در دست خود است.

وی با طرح این ادعا که دولت هرگز به اسرائیل امتیاز نداده و نخواهد داد، افزود که وزیران شیعه که از جلسه خارج شدند، از دولت خارج نشده‌اند.